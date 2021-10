https://fr.sputniknews.com/20211006/on-chasse-des-quartiers-des-populations-blanches-un-cadre-lr-sen-prend-au-communautarisme-1052015759.html

"On chasse des quartiers des populations blanches": un cadre LR s’en prend au communautarisme

"On chasse des quartiers des populations blanches": un cadre LR s’en prend au communautarisme

Les habitants non musulmans de certains quartiers sont "chassés" de leurs lieux d’habitation, ce qui constitue une "épuration ethnique", selon le... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T12:28+0200

2021-10-06T12:28+0200

2021-10-06T12:28+0200

france

islamisme

racisme

communauté musulmane

communautarisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104234/10/1042341085_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b42ae71b2e8c5c3686db75c99cbb001.jpg

Le maire de Chalon-sur-Saône et vice-président des Républicains (LR) Gilles Platret n’a pas mâché ses mots en parlant du communautarisme, un phénomène observé dans certains quartiers, lors de sa dernière sortie médiatique sur la chaîne CNews.Il faisait ainsi référence à un incident récent à Lyon, quand un homme de 33 ans, voulant mettre fin au harcèlement de rue de sa copine, a été attaqué par deux individus qui l’ont qualifié de "fils de p*te de Blanc". "Quand on attaque quelqu'un en disant 'sale Blanc', je suis désolé: on est dans un processus d'épuration ethnique. Petit à petit, on chasse des quartiers des populations blanches en particulier", a-t-il poursuivi."On pousse dehors par la violence, par la menace, par l'insulte, des populations qui n'appartiennent pas à un bloc musulman au sens large et qui sont éjectées des quartiers. Ça c'est une réalité. J'appelle ça 'épuration ethnique', puisque vous avez des différences d'origine de population. Une population est en train d'en éjecter une autre", a lâché le cadre LR.PolémiqueGilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône depuis 2014, est connu pour sa vision "offensive" de la laïcité: en 2016, il voulait imposer l’exigence de parler français sur les chantiers publics pour limiter le recours aux travailleurs détachés et en 2017, il a interdit dans sa ville un "Salon de la femme orientale" jugé communautariste.Cette sortie a apparemment plu à l’ex-chroniqueur de CNews et quasi-candidat Éric Zemmour, pour qui les questions identitaire et migratoire restent ses thèmes de prédilection. Il n’a pas manqué de réagir sur Twitter: "Voilà un LR courageux!"A contrario, les propos du vice-président de LR ont révolté Aurélien Taché, député ex-La République en marche et fondateur du parti de gauche Les Nouveaux Démocrates, qui a fait part de son intention de saisir la justice. "On ne peut pas laisser dire n'importe quoi et cette incitation à la haine ne doit pas rester impunie", s’est-il indigné."Quand la dénonciation à l’ombre de l’article 40 vient d’un député qui a justifié la polygamie et qui défend le droit à toutes les cultures d’exister sur le sol français sauf la française, cela vaut toutes les médailles!", a rétorqué à son tour le vice-président de LR.

Tutux0743 Le gôgôchite y habite dans ces zones ? Moi, j'y ai vécu ! Paradoxalement, ce sont pas les crouyes qui était le plus dangereux, mais leurs acolytes pied noir ou autres coton tiges, procédurier(e)s !!!

Tolosan Pourtant c'est simple : il y a des immigrés européens de culture voisine de la nôtre que l'on peut intégrer comme l'histoire l'a montré. Et puis il y a des immigrés non européens de culture très éloignée, que l'on n'assimilera jamais, même en continuant à déverser milliard après milliard sur les zones de non-droit appelées "quartiers populaires" dans les médias de propagande ….. De Gaulle l'avait bien compris il y a plus de 80 ans en utilisant cette métaphore concernant l'immigration : mélangez de l'eau et de l'huile, elles se sépareront inexorablement parce qu'elles ne sont pas miscibles ! Le drame est qu'il a été trahi depuis 50 ans par ceux qui se réclamaient de son héritage !

2

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

islamisme, racisme, communauté musulmane, communautarisme