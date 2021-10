https://fr.sputniknews.com/20211006/paris-annonce-le-retour-de-son-ambassadeur-en-australie--1052024777.html

Paris annonce le retour de son ambassadeur en Australie

Jean-Yves Le Drian a annoncé le retour de l'ambassadeur de France en Australie à Canberra 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T19:08+0200

l'australie rompt le méga-contrat de sous-marins avec la france

france

australie

ambassadeur

aukus

L'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thebault, rappelé à Paris en septembre suite à la rupture d'un contrat de sous-marins français de 2017, rentrera à Canberra, a annoncé ce mercredi 6 ocotbre le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale.Le 15 septembre, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni avaoent annoncé un partenariat stratégique (AUKUS) comprenant la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra. L'Australie avait ainsi rompu le "contrat du siècle" signé en 2016 avec la France sur la livraison à l'Australie de 12 sous-marins à propulsion diesel. La France a dénoncé une "rupture majeure de confiance" et un "mépris" de la part de ses alliés avait alors rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie.

neo anderson le drian est aux intérêts de la France ce qu'un al capone était aux intérêts de la lutte contre la criminalité en bandes organisées. 5

SerbikusSlavikus A part de baisser le froc ...Initialement, le froc désigne le pantalon porté par les hommes. Baisser son froc, c'est montrer ses fesses. Ce geste est un signe de soumission envers une personne ou un événement plus fort que soi. Baisser son froc, c'est donc capituler lâchement, sans se battre. 5

australie

avec AFP

france, australie, ambassadeur, aukus