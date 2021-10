https://fr.sputniknews.com/20211006/poutine-les-europeens-visent-la-neutralite-carbone-aux-depens-de-la-russie-1052027830.html

Poutine: "les Européens visent la neutralité carbone aux dépens de la Russie"

Lors d'une réunion avec les responsables du secteur énergétique russe, Vladimir Poutine a évoqué plusieurs points importants, commentant notamment la flambée... 06.10.2021, Sputnik France

Tandis que Moscou essaie de construire un dialogue dans le domaine de l’énergie en prenant en compte les intérêts de toutes les parties, les Européens tentent de maintenir la neutralité carbone aux dépens de la Russie, a estimé ce mercredi 6 octobre le Président russe lors d'une réunion avec les responsables du secteur énergétique russe.Il a ainsi répondu aux propos du président du conseil de l'Inter RAO, entreprise russe faisant partie de l'indice de la bourse de Moscou, qui avait attiré son attention sur la production de charbon en Allemagne au cours de l'année, qui représente 27% de sa production énergétique, contre 13% en Russie, sur fond de lutte pour la neutralité carbone.De plus, Poutine a insisté sur l’importance du gaz, carburant plus propre qui remplacera le charbon. Se référant à des prévisions d’experts internationaux, le chef de l’État a expliqué que la demande en charbon, surtout dans les pays d'Asie du Sud-Est, augmentera légèrement au cours des cinq prochaines années, avant de se stabiliser dans 10-15 ans, pour ensuite commencer à diminuer.Par ailleurs, la décision de l’Union européenne de sortir de contrats de livraison à long terme a dernièrement provoqué une flambée des prix record du gaz, a ajouté Vladimir Poutine. Selon lui, la Commission européenne a commis une erreur éliminant ces contrats pour l’approvisionnement en gaz naturel, dont les conséquences ont des répercussions aujourd’hui sur le marché de l’énergie."Ce n’est pas une montre, une culotte et une cravate"Pour le Président russe, les transactions boursières sur le gaz ne portent pas leurs fruits, car le processus technologiquement est compliqué.Vladimir Poutine a fait remarquer que même le gaz naturel liquéfié (GNL) doit être produit, liquéfié, plongé dans des citernes, livré, avant d’être regazéifié.Des propositions de sortie de criseAlors que d’après le Président russe, la situation actuelle sur le marché européen désavantage la Russie, Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe, a proposé deux options pour aider à faire face à la crise énergétique en Europe.La première solution avancée par Alexandre Novak est le lancement rapide du gazoduc Nord Stream 2; la deuxième est l'augmentation du volume des appels d'offres sur le site de commerce électronique Gazprom à Saint-Pétersbourg, avançant que cette dernière démarche pourrait faire tomber "l'effet spéculatif".Le Président russe a soutenu l'idée d'augmenter l'offre du gaz sur le marché.Transit de gaz via l'UkraineQuant au transit de gaz via l’Ukraine, source de nombreuses "spéculations", Vladimir Poutine a assuré que la Russie transférerait via son territoire 40 milliards de mètres cubes par an.Et de rappeler qu'en neuf mois de 2021, le géant gazier russe Gazprom a augmenté ses livraisons de plus de 8%.La Russie est capable d'augmenter ses livraisons via l'Ukraine, bien que cela présente des risques, a-t-il prévenu, puisque la montée de pression dans les tubes ukrainiens, qui n'ont pas été réparés pendant des décennies, peut entraîner des accidents. En plus, cette idée n'est pas profitable d’un point de vue économique et écologique. Le transport de bleu par les nouveaux gazoducs dotés d'équipements modernes, comme le Nord Stream 2, réduit les émissions de dioxyde de carbone et coûte près de trois milliards de dollars moins cher à Gazprom. De ce fait, Vladimir Poutine estime qu’il serait même mieux de payer une amende à Kiev, et d’organiser la livraison du gaz en la contournant.Toutefois, la Russie doit pleinement respecter toutes ses obligations contractuelles en matière de transit de gaz vers l'Europe via l'Ukraine, a rappelé le Président russe lors de la réunion ce mercredi.Des gisements anciensPoutine a également fait savoir que la Russie devait prendre des mesures supplémentaires pour l'extraction des anciens gisements:C’est le gouverneur de la région russe autonome de Iamalo-Nénétsie, Dmitriï Artioukhov, qui a attiré l’attention du Président non seulement sur les anciens gisements, mais aussi sur les réserves complexes de gaz, demandant à Vladimir Poutine de mettre en place l’élaboration d'un programme pour la mise au point de ces réserves. Le gouverneur a tenu à souligner que la région possède encore un grand potentiel.Vladimir Poutine a remercié le gouverneur d’avoir soulevé cette question importante.La reprise économique en Europe et ses niveaux faibles de stocks de gaz comptent parmi les facteurs ayant exacerbé la crise énergétique sur le continent.Enfin, les livraisons de gaz à l'Europe par l’entreprise Gazprom sont déjà proches d'un record, a pointé ce 6 octobre le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.

