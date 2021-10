https://fr.sputniknews.com/20211006/raciste-negationniste-condamne-dupond-moretti-etrille-zemmour-1052014994.html

"Raciste, négationniste, condamné": Dupond-Moretti étrille Zemmour

Éric Zemmour, qui monte en puissance dans les sondages depuis cet été, doit sa popularité à "l’ultra-médiatisation dont il bénéficie", estime le ministre de la... 06.10.2021, Sputnik France

Promettant de "faire campagne pour le Président de la République" une fois qu’il aura annoncé sa candidature, Éric Dupond-Moretti s’en est pris à un autre candidat potentiel de la future présidentielle souvent mis en lumière de par ses ambitions, mais hésitant toujours à les officialiser: Éric Zemmour.Invité le 5 octobre sur le plateau de BFM TV, le ministre de la Justice a expliqué les raisons pour lesquelles, d’après lui, le polémiste suscite "l’engouement" grâce à "l’ultra-médiatisation dont il bénéficie".Depuis l’été, le polémiste souvent à l’origine de débats houleux, comme celui des prénoms, ne cesse de grimper dans les sondages. Alors qu’il était donné à 5% début juin, le 1er octobre le journaliste obtenait 15% des intentions de vote dans un sondage Ipsos/Sopra Steria."Un danger" pour la France?Interrogé par Philippe Corbé pour savoir s’il estime qu’Éric Zemmour représente "un danger" pour la France, le ministre de la Justice n’a toutefois pas apporté de réponse directe."Je ne sais pas. J’espère que certains vont ouvrir les yeux", a-t-il lancé.Après quelque insistance du journaliste, M.Dupond-Moretti a développé son idée:"Condamné pour incitation à la haine raciale"Revenant sur les propos de Zemmour qui avait pris la défense du dirigeant du régime de Vichy en lançant que ce dernier avait "protégé les juifs français et donné les juifs étrangers", Dupond-Moretti a tenu à souligner:Selon le ministre, la "liberté de ton" d’Éric Zemmour "peut séduire", pourtant "il faut maintenant aller voir ce qu’il dit".Soupçonné de prise illégale d’intérêts quand il était avocat, le ministre de la Justice a été mis en examen pour des faits qu’il réfute. Suite aux plaintes déposées par des syndicats de magistrats et l’association Anticor, qui dénonçaient des situations de conflits d’intérêts dans deux dossiers, la Cour de justice de la République a donc ouvert, en janvier, une information judiciaire en ce sens.Toujours sur le plateau de BFM TV, Éric Dupond-Moretti s’est dit "serein" face à cette affaire, laquelle néanmoins chagrine beaucoup sa mère de 85 ans et sa compagne, la chanteuse Isabelle Boulay.

laure89 Pauvre type, qui a passé son temps à défendre toutes les racailles. Et aujourd'hui qui a complètement anéanti le peu de justice qu'il restait. 4

GIOVANNIIIIIIIII Non Mr Moretti , les gens on les yeux bien ouvert , et les centaines de gens qui les ont fermés pour toujours à cause de votre politique laxiste et irresponsable , eux l ' ont payé de leurs vies.. 3

