https://fr.sputniknews.com/20211006/sarkozy-des-centaines-de-mosquees-ont-ete-creees-en-france-mais-pas-beaucoup-deglises-1052021106.html

Sarkozy: des "centaines de mosquées ont été créées en France" mais "pas beaucoup d’églises"

Sarkozy: des "centaines de mosquées ont été créées en France" mais "pas beaucoup d’églises"

Dénonçant le nombre croissant de mosquées qui ont été ouvertes en France ces dernières années, Nicolas Sarkozy a tenu à rappeler qu’une nation n’était pas "un... 06.10.2021, Sputnik France

2021-10-06T17:11+0200

2021-10-06T17:11+0200

2021-10-06T17:11+0200

france

france

nicolas sarkozy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104291/27/1042912775_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c97722c476cbea89dc7229abd3f15fab.jpg

Récemment condamné à de la prison ferme, Nicolas Sarkozy a été l’invité spécial le 5 octobre de l’émission "C à vous" pour notamment parler de son livre "Promenades" qui vient de sortir. Or, les discussions ont finalement fait ressortir d’autres sujets, tels que la figure d’Éric Zemmour ou encore le problème du communautarisme en France.Tout en admettant qu’il n’aimait pas ce phénomène, l’ancien Président français, qui a fait appel de sa condamnation, s’est interrogé:L’ex-chef de l’État a fait alors remarquer que "sur les 20 dernières années, plusieurs centaines de mosquées ont été créées en France", alors qu’il n’a pas "vu beaucoup d’églises ouvertes ailleurs". Il s’est ensuite demandé quelles sont les raisons pour lesquelles certains viennent vivre sur le sol français.Référendum sur l’immigrationBien qu’en 2012, alors candidat à sa réélection, il ne rejetait pas l’idée de la tenue d’un référendum sur le droit des étrangers, aujourd’hui, il a changé de ton."Il n'y a pas besoin systématiquement de se tourner vers le référendum pour demander aux Français de faire à votre place votre boulot. Si vous avez été élu, c'est pour faire ça", a-t-il jugé lorsqu’on lui a demandé son avis sur la proposition de référendum sur l’immigration avancée par certains candidats à la présidentielle 2022.Outre Marine Le Pen, l’ex-LR Xavier Bertrand et le LR Michel Barnier y sont également favorables. Le polémiste Éric Zemmour a même revendiqué la paternité de cette idée.Nicolas Sarkozy a toutefois jugé que "le sort de l’Europe et le sort de l’Afrique [étaient] liés".

Hirondelles45 Parce que la France se transforme en société multiculturelle...

2

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, nicolas sarkozy