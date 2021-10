https://fr.sputniknews.com/20211006/senegal-reprise-des-negociations-entre-le-gouvernement-et-les-syndicats-denseignants-1052016982.html

Sénégal: reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants

Sénégal: reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants

06.10.2021

Le gouvernement sénégalais et les syndicats d'enseignants ont repris cette semaine les négociations afin d'aboutir à une année scolaire et académique apaisée, à moins de dix jours de la rentrée.Le ministre sénégalais de la Fonction publique, Mariama Sarr, a indiqué qu'il a été question de "reprendre le monitoring dans le cadre du dialogue social pour aboutir à un climat apaisé avec zéro perturbation pour cette nouvelle rentrée".Selon Mme Sarr, dont les propos ont été rapportés par les médias locaux, entre octobre, novembre et décembre, tous les ministres vont procéder, chacun en ce qui le concerne, aux rencontres sectorielles, en relation avec les syndicats d'enseignants et les partenaires sociaux, et à la fin du mois de décembre va se tenir une plénière concernant tous les ministres.Les syndicats d'enseignants estiment que la rencontre avec le gouvernement a permis de s'accorder sur un agenda pour évaluer les différents protocoles d'accord de 2018.Le gouvernement sénégalais et les syndicats d'enseignants avaient signé un protocole d'accord après plusieurs années de grève. Mais, depuis plusieurs mois, les syndicats d'enseignants, qui déplorent la lenteur dans la l'exécution des points d'accords, avaient menacé de perturber l'année scolaire à venir.Le début des cours dans les écoles est prévu le 11 octobre et le 14 octobre courant.

