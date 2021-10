https://fr.sputniknews.com/20211006/un-maire-du-nord-interdit-lalcool-lors-des-ceremonies-officielles-1052013977.html

Un maire du Nord interdit l’alcool lors des cérémonies officielles

L’alcool n’est plus autorisé lors des cérémonies officielles à Lambersart, dans les Hauts-de-France, l’une des régions en présentant les plus fortes... 06.10.2021, Sputnik France

Le maire de Lambersart (Nord) Nicolas Bouche a interdit l'alcool lors des cérémonies officielles, rapporte le 4 octobre BFM TV.Médecin-psychiatre, il dit avoir été "confronté tous les jours aux dégâts causés par l'alcool au niveau de la santé mentale, au niveau des relations familiales".Nicolas Bouche note pourtant qu’il ne s’agit pas d’une mesure nouvelle. "On a décidé dès l'installation l'été dernier", mais la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser d’événements depuis.Il estime que cette initiative est "plutôt très bien vue" par la plupart de ses administrés.L’élu considère qu’il est "très difficile" en soirée d'oser dire: "non, je ne prends pas d'alcool", ce qui nécessite "beaucoup de courage". Cependant, selon Nicolas Bouche, après cette interdiction, un de ses administrés lui a dit: "merci, parce que maintenant quand je prendrai un verre de jus d'orange, tout le monde aura un jus d’orange et je ne serai pas différent".Un fléau dans la régionCette initiative reflète aussi l’aspiration de l’Agence régionale de santé à réduire la consommation d’alcool dans les Hauts-de-France, l’une des trois régions les plus touchées, indique le bulletin de santé publique publié en janvier 2020.Comme le note le document, ces niveaux de consommation sont parmi les plus élevés d’Europe et les dommages causés sur la santé sont considérables. En effet, l’alcool constitue "la deuxième cause évitable de mortalité par cancer après le tabac dans la région".Le taux de mortalité cumulée associé aux différentes pathologies liées à la boisson dans les Hauts-de-France était de 22,5 pour 100.000 habitants chez les femmes et de 77 chez les hommes alors qu’en France, en moyenne, ce taux atteint respectivement 12 et 49,2.Le Pas-de-Calais et le Nord parmi les mauvais élèvesUne situation préoccupante est observée dans le Pas-de-Calais et le Nord où les taux de mortalité cumulée sont "plus de 10% supérieurs à celui de la région" pour les femmes.Comme l’ajoute le bulletin, Santé publique France "poursuit et amplifie la promotion des repères de consommation et travaille sur l’opportunité de concevoir un nouveau dispositif fédérateur susceptible de déclencher des changements de comportements et donc de réduire les risques associés à la consommation nocive d'alcool".

laure89 Maintenant, interdiction de boire un verre lors de cérémonies, de mieux en mieux!!! Les petits fours sont autorisés?? 1

Yggdrasil C'est bien notre société ... interdire au lieu de comprendre le pourquoi de l'alcoolisme ... Plus facile et moins couteux d'interdire que de faire de la prévention ... de faire la différence avec l'addiction ... L'alcoolisme relève de causes biologiques, génétiques, psychologiques et sociales. Il est également redevable d'un traitement préventif ou curatif bien souvent plus efficace. Notre société actuelle ne comprend que l'interdiction et rien d'autres ... Pauvre monde en dégénérescence !!! 1

