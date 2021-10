https://fr.sputniknews.com/20211007/abus-sexuels-sur-mineurs-un-haut-homme-deglise-convoque-par-darmanin-pour-des-propos-controverses-1052040068.html

Abus sexuels sur mineurs: un haut homme d’Église convoqué par Darmanin pour des propos controversés

Abus sexuels sur mineurs: un haut homme d’Église convoqué par Darmanin pour des propos controversés

Gabriel Attal a réagi fermement aux propos de Monseigneur de Moulins-Beaufort sur les abus sexuels au sein de l’Église qui ont suscité sa convocation place... 07.10.2021, Sputnik France

Alors que Monseigneur de Moulins-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, afait part de sa "honte" et de son "effroi" face aux révélations du rapport Sauvé, qui fait état de plus de 200.000 victimes d'abus sexuels dans l’Église catholique en France sur 70 ans, il a assuré que "le secret de la confession [était] plus fort que les lois de la République".Des propos qui ont fait beaucoup réagir la classe politique. Le porte-parole du gouvernement s’est ainsi exprimé là-dessus pendant son point presse:Il a rappelé que le président de la Conférence des évêques de France venait d’être convoqué à cet égard par Gérald Darmanin à la demande du Président de la République.C’est en début de semaine prochaine qu’Éric de Moulins-Beaufort est attendu pour "s’expliquer sur ses propos", indique l’entourage du ministre de l’Intérieur.Plus tôt, Gilles Clavreul, cofondateur du Printemps républicain, avait qualifié ces propos d’"inacceptables", alors que la députée européenne Manon Aubry (LFI) a déclaré sur sa page Twitter:"Un moyen de faire autrement"Or, invité sur Franceinfo, Éric de Moulins-Beaufort a par ailleurs estimé qu’il fallait toutefois "trouver un moyen de faire autrement".Il a donc évoqué deux différents types de cas. S’il s’agit "du pédophile qui viendrait se confesser", "c’est un vrai souci".Quand il s’agit "d'un enfant qui dit quelque chose, qui laisse entendre, qui fait comprendre qu'il est lui-même victime", il est important de trouver "un moyen de [lui] permettre de parler autrement"."S’ils découvrent que nous utilisons ce qu'ils disent pour aller faire du mal à leurs parents, c'est un problème, parce que les enfants ne veulent pas, souvent, que l'on touche à leurs parents", juge-t-il.

