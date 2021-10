https://fr.sputniknews.com/20211007/au-moins-54-millions-de-victimes-de-pedocriminalite-en-france-en-70-ans-selon-une-etude-1052030844.html

Au moins 5,4 millions de victimes de pédocriminalité en France en 70 ans, selon une étude

Au moins 5,4 millions de victimes de pédocriminalité en France en 70 ans, selon une étude

Une étude de l’Inserm, publiée dans le cadre du rapport de la Ciase révélant le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles au sein de l’Église depuis... 07.10.2021, Sputnik France

Le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Église catholique française, paru le 5 octobre, a fait état de 216.000 mineurs victimes de clercs ou de religieux depuis 1950.Suite à la publication de ce document par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), Emmanuel Macron a salué le 6 octobre "l’esprit de responsabilité" de cette dernière. Il a souligné qu’il y avait un besoin "de vérité et de réparation".La Ciase a également partagé un rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), réalisé avec l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), rédigé au mois de septembre et publié aussi le 5 octobre, qui révèle le nombre de victimes dans la société française. Selon cette étude, quelque 5,4 millions de personnes ont subi des agressions sexuelles lorsqu’elles étaient mineures en France depuis les années 1950.Ces données montrent qu’il s’agit de 3,9 millions de femmes et de 1,5 million d’hommes.Deuxième endroit de la prévalence des faitsSelon l’enquête, 3,7% ont indiqué avoir subi de telles violences sexuelles au sein de la famille.L’Église catholique est le deuxième endroit où ces actes contre les mineurs ont lieu. D’après le rapport, 1,2% des personnes ayant pratiqué dans leur enfance une activité en lien avec le lieu de culte concerné ont été abusées par une personne en lien avec l’Église catholique, soit des "membres du clergé, des personnes travaillant dans des établissements scolaires catholiques ou catéchisme etc.".Plusieurs milliers de victimes en 70 ansLes données d’un bilan accablant présentées dans le rapport Sauvé, suite à l’enquête menée par la Ciase, ont fait état de "2.900 à 3.200" hommes prêtres, diacres et religieux qui ont commis des violences sexuelles sur environ 216.000 mineurs depuis 1950.Le président de la commission, Jean-Marc Sauvé, a noté que le nombre de victimes grimpait à 330.000, "si l’on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans des institutions de l'Église catholique".M.Sauvé a également appelé l'institution à apporter une "réparation" financière à toutes les victimes de violences sexuelles en son sein depuis 1950 en France.

Michelvsrin Encore ce maudit chiffre de 70 qui revient à la charge... Prise en main du NOM il y a 70 ans et du Grand S..... Tellement de choses se passent sous le manteau sans qu'elles soient visibles ! Nous sommes dans un monde qui oscille dans un autre monde, une matrice dans la matrice où tout se chamboule depuis les années 50. Tellement de gens pensaient que l'histoire n'était qu'une histoire, réservée au monde de l'histoire et des vieux bouquins.... Mais non... L'histoire nous la vivons en temps réel. Elle nous était contée afin que nous puissions être conscients de notre réalité ! C'est un peu la théorie des accidents: "ce sont les autres qui risquent, jamais moi". On parle ici d'un recensement "partiel" en France, mais personne n'évoque avec franchise et clarté le nombre d'enfants qui disparaissent chaque année de la surface, c'est quelque chose de d'inouïe autant que monstrueux. Un sujet qui est tellement protégé que personne n'ose véritablement l'aborder. 1

Michelvsrin C'est un sujet qui mène directement tout en haut de la pyramide ! Tellement odieux que ceux qui l'utilisent disposent de la puissance et de la servilité de ceux qui y sont soumis, afin de couper court à tout éclaircissement. Des choses qui se passent partout sur terre ( je devrais dire sous terre) et en tout temps. La corruption de ce monde est telle que rien ne pourra nous faire revenir en arrière. 1

