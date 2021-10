https://fr.sputniknews.com/20211007/des-cloches-sonnant-plus-de-560-fois-par-jour-divisent-un-village-dauvergne-1052043714.html

Des cloches sonnant plus de 560 fois par jour divisent un village d’Auvergne

Des cloches sonnant plus de 560 fois par jour divisent un village d’Auvergne

Des cloches qui sonnent plus que 560 fois par jour, y compris pendant la nuit, ont fait un Auvergnat lancer une bataille pour les faire arrêter la nuit. Pas... 07.10.2021, Sputnik France

2021-10-07T18:44+0200

2021-10-07T18:44+0200

2021-10-07T18:49+0200

faits divers

france

justice

pollution

loi

église

cloche

ondes sonores

village

cloches

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104141/48/1041414834_0:1153:2048:2305_1920x0_80_0_0_0671183fd7af41b46858b41976836107.jpg

Dans le village de Boisséjour, près de Clermont-Ferrand, un groupe de riverains mène une lutte contre les cloches qui, d’après eux, retentissent plus de 560 fois par jour, y compris tard lesoir et dans la nuit, relate Le Dauphiné libéré. Les habitants reprochent notamment au clocher de sonner environ 160 fois pendant la nuit.Gaël Drillon, originaire de la région et qui a déménagé dans le village avec sa famille en décembre, est à l’origine de ce combat contre le clocher. L’homme, dont la maison se trouve à une cinquantaine de mètres, assure à France Bleu que quand les clochent sonnent, la puissance sonore est de 38 décibels dans sa chambre, ce qui l’empêche de dormir.Des démarches entreprisesPour régler le problème, qui gêne également certains de ses voisins, il a lancé une pétition en mars, récoltant 17 signatures, relate-t-il.Excédé, l’intéressé a réussi à organiser une rencontre avec la maire de la commune, Anne-Marie Picard, mais déplore une rencontre vaine, car rien n’a changé. Il souligne pourtant qu’il suffirait d’un arrêt municipal pour mettre fin à ce qui s’apparente à un calvaire.Des menacesBien qu’il ne soit pas contre le clocher, il assure avoir déjà reçu des menaces. Qui plus est, une autre pétition a été publiée par des habitants du village qui, d’après Gaël Drillon, agissent par peur de perdre "l’âme de village" si les cloches ne retentissent plus.Néanmoins, l’homme rappelle qu’il ne veut pas en finir avec les cloches dans la commune, mais souhaite tout simplement qu’elles se taisent de 22 heures à 8 heures du matin.Selon le Journal de dimanche, suite à la médiatisation de cette histoire, il a été décidé qu’un conseil de quartier serait convoqué en urgence pour trouver une solution à ce problème sonore.Lutte contre les nuisances sonoresLa pollution sonore, en cause dans cette affaire, ne fait pas pour la première fois l’objet de discussions en France. En effet, en 2019, des députés de LREM et du MoDem se sont attaqués aux nuisances sonores qui affectent la vie de plus de 8 Français sur 10, selon eux.Ils ont avancé le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM), soulignant que les nuisances sonores affectent aussi la santé des Français, quand la loi elle-même dit que "certaines populations présentent une vulnérabilité particulière à l’exposition au bruit".

full-up c'est un tapage nocturne à répétition !

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

france, justice, pollution, loi, église, cloche, ondes sonores, village, cloches