https://fr.sputniknews.com/20211007/document-historique-la-grece-evoque-les-avantages-du-nouveau-partenariat-de-defense-avec-paris-1052041185.html

"Document historique": la Grèce évoque les avantages du nouveau partenariat de Défense avec Paris

"Document historique": la Grèce évoque les avantages du nouveau partenariat de Défense avec Paris

Bien que le pacte de coopération stratégique militaire et de Défense entre Paris et Athènes dépende encore du vote du Parlement grec, le Premier ministre du... 07.10.2021, Sputnik France

2021-10-07T17:25+0200

2021-10-07T17:25+0200

2021-10-07T17:26+0200

france

grèce

contrat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104315/21/1043152142_0:145:3153:1919_1920x0_80_0_0_b87f7022358aef4d2758a6d11d11ac58.jpg

La France a signé le 28 septembre un accord en vue de l’établissement d’un "partenariat stratégique" entre Paris et Athènes en Méditerranée, conclu selon Emmanuel Macron au nom d’une nécessaire Europe de la défense. Se prononçant ce 7 octobre devant le Parlement grec avant un vote de ratification de cet accord, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré que ce nouveau partenariat de Défense permettrait aux deux pays de se porter secours mutuellement en cas de menace extérieure.Paris pour sa part souligne que "l'accord s'inscrit pleinement dans le contexte de nos engagements dans l'Otan".La Turquie évoque une menace à "la paix régionale"La France et la Grèce, toutes deux membres de l'Otan, ont conclu en septembre un pacte de coopération stratégique militaire et de Défense, qui comprend notamment l'achat par Athènes de trois frégates françaises pour environ trois milliards d'euros. Le mois dernier, la Grèce a également commandé six Rafale supplémentaires à la France après en avoir déjà acheté 18 cette année.La Turquie a dénoncé le "partenariat stratégique" de Défense conclu entre Paris et Athènes, affirmant qu’il menaçait "la paix et la stabilité régionale".Parmi les litiges entre la Grèce et la Turquie, les deux pays sont notamment en désaccord sur l'étendue de leurs plateaux continentaux et leurs frontières maritimes ainsi que sur la question chypriote.

grèce

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

france, grèce, contrat