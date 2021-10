https://fr.sputniknews.com/20211007/expo-dubai-2020-la-tunisie-met-en-avant-le-genie-de-ses-jeunes-entrepreneurs-1052038637.html

Expo Dubaï 2020: la Tunisie met en avant le génie de ses jeunes entrepreneurs

Dans un entretien à Sputnik, Malek Besbes, directeur du pavillon de la Tunisie à Expo Dubaï 2020, explique pourquoi son pays a intitulé sa participation à cet... 07.10.2021, Sputnik France

Intitulée "Connecter les esprits, construire le futur", l’exposition universelle Expo Dubaï 2020 a été ouverte officiellement le 1er octobre par les hautes autorités des Émirats arabes unis. Pas moins de 20 millions de visiteurs sont attendus pendant toute la durée de cet événement mondial majeur, qui prendra fin le 31 mars 2022. L’exposition s’articule autour de trois thèmes: "Opportunité", "Mobilité" et "Durabilité", présentés par trois districts éponymes, qui abritent les pavillons d’exposition de différents pays, totalisant une superficie d’exposition de 438 hectares.Parmi les 192 pays présents à cette manifestation qui a lieu tous les cinq ans, la Tunisie a mis sur pied un pavillon de près de 800 mètres carrés, avec un étage, sous le slogan "Créativité de la jeunesse, un investissement pour le futur". Le bâtiment est situé, à l’instar de celui du Maroc, dans le district "Opportunités".Encadré par une équipe jeune et dynamique, le pavillon de la Tunisie, organisé en quatre espaces, expose l’importance de la créativité humaine, notamment chez les jeunes, dans l’édification d’une société et d’un avenir prometteurs.Des dates importantesÀ l’instar de toutes les délégations présentes à Expo Dubaï 2020, la Tunisie organisera sa journée nationale le 4 janvier 2022. Outre cette date, une autre journée consacrée à l’investissement est prévue en décembre. Durant cette manifestation, des chefs d’entreprise tunisiens activant dans les nouvelles technologies seront présents, dont Mohamed Frikha, PDG de Telnet qui coopère avec la société russe Roscosmos.Le 5 janvier, une délégation d’hommes d’affaires tunisiens prendra part à la rencontre tuniso-émiratie, une opportunité pour renforcer le partenariat économique et commercial entre les deux pays et attirer le maximum d’investisseurs.Le programme des activités inclut également la culture et le tourisme, dont des spectacles musicaux, des pièces de théâtre, la projection de films et des chorégraphies.

dimwapa Jeunes entrepreneurs en Tunisie n'est pas un vain mot. C'est le pays d'Afrique du nord avec le plus gros potentiel humain car ils ont en grande partie, et malgré les difficultés, réussi à garder l'essentiel de leurs compétences.

