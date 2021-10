Exposition universelle Dubaï 2020: le Maroc voit grand pour attirer le maximum d’investisseurs

https://fr.sputniknews.com/20211007/exposition-universelle-dubai-2020-le-maroc-voit-grand-pour-attirer-le-maximum-dinvestisseurs-1052034442.html

Intitulée "Connecter les esprits, construire le futur", Expo Dubaï 2020 a été officiellement ouverte le 1er octobre par les hautes autorités des Émirats arabes unis. Pas moins de 20 millions de visiteurs sont attendus pendant toute la durée de cet événement mondial majeur qui prendra fin le 31 mars 2022. L’exposition s’articule autour de trois thèmes: "Opportunité", "Mobilité" et "Durabilité", présentés par trois districts éponymes qui abritent les pavillons d’exposition de différents pays, totalisant une superficie de 438 hectares.Parmi les 192 pays présents à cette manifestation, qui se répète tous les cinq ans, le Maroc n’a pas lésiné sur les moyens pour faire briller son histoire, sa culture, ses réalisations et ses aspirations futures afin d’attirer le maximum d’investisseurs possible dans les secteurs potentiellement prometteurs de son économie.D’une superficie intérieure de 3.500 mètres carrés étalés sur sept étages, le pavillon du Maroc propose un voyage surprenant à la fois informatif, immersif et participatif. D’une hauteur de 33 mètres, le plus haut de toute l’exposition, le bâtiment est implanté au cœur du district Opportunité, non loin d’Al Wasl Plaza, le monument central du site. Il est constitué de 13 salles, présentant chacune un univers et une expérience scénographique. Dans chacune d’elles, une thématique est illustrée.Animée par une équipe jeune, dynamique et déterminée, la visite du pavillon du Maroc a été conçue autour d’un patio. Le travail effectué par les architectes, les ingénieurs et les techniciens de différentes spécialités font voyager les visiteurs dans une vaste myriade de traditions ancestrales de construction en terre, avec un saut dans les technologies du XXIe, sans oublier la question du respect de l’environnement.La journée de l’investissementÀ l’instar de tous les pays du monde, l’économie marocaine a été sévèrement frappée par l’impact de la pandémie de Covid-19. Ainsi, Expo Dubaï 2020 est une occasion en or pour faire la promotion de tous les secteurs de développement potentiel telle que la construction d’infrastructures de base (routes, autoroutes, ports et voies ferroviaires). Mais le Maroc table également sur le domaine énergétique dans le cadre d’une transition verte (complexes solaires et éoliens, barrages et production d’hydrogène propre). Dans ce but, les organisateurs veulent donner une place centrale aux jeunes entrepreneurs marocains qui ont réussi à mettre sur pied des start-ups tournées vers les technologies du futur.Pour la réussite de cette semaine des affaires, les concepteurs du pavillon du Maroc ont prévu une salle de conférences, un espace B2B (business to business), un espace VIP et un restaurant gastronomique.Le tourisme et l’artisanat au rendez-vousOutre les secteurs scientifiques et technologiques, le tourisme et l’artisanat sont également au cœur de l’exposition marocaine. En effet, après près de deux ans de confinement à cause du Covid-19, ces deux secteurs ont enregistré un important recul suite à la fermeture des frontières maritimes et aériennes du pays.À cet effet, l’interlocuteur de Sputnik indique que le Maroc proposera un calendrier culturel et artistique au sein de son pavillon et dans les différents espaces communs. Ces dates incluront expositions, performances, spectacles, concerts, animations et défilés, mettant en avant la diversité culturelle de toutes les régions du royaume chérifien."Il va sans dire que la plus importante date est celle de la journée du Maroc, prévue le 26 décembre", insiste-t-il, "un important programme particulièrement festif".

