Fermeture de l'aéroport de La Palma à cause de cendres volcaniques

Fermeture de l'aéroport de La Palma à cause de cendres volcaniques

Les autorités de La Palma, en Espagne, ont décidé jeudi de fermer l'aéroport de l'île en raison d'une accumulation de cendres et de poussières sur la piste... 07.10.2021

Les autres aéroports de l'archipel des Canaries, au large de l'Afrique du Nord, restent toutefois ouverts, le nuage de cendres n'étant pas susceptible de poser des risques plus importants pour le transport aérien pour le moment, a indiqué un porte-parole d'Aena.Il s'agit de la deuxième fermeture de l'aéroport de La Palma depuis le début de l'éruption du volcan Cumbre Vieja, le 19 septembre.En 2011, la fermeture généralisée de l'espace aérien européen en raison d'un nuage de cendres provenant du volcan Eyjafjallajokull, en Islande, avait perturbé les déplacements de millions de passagers en Europe et ailleurs, et coûté aux compagnies aériennes plus d'un milliard d'euros de revenus.

