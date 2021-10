https://fr.sputniknews.com/20211007/france-le-deficit-commercial-plombe-par-la-facture-energetique-1052030496.html

France: le déficit commercial plombé par la facture énergétique

Le déficit commercial de la France a atteint 7 milliards d'euros en août, plombé notamment par la hausse de la facture énergétique, ont annoncé, jeudi, les... 07.10.2021, Sputnik France

Le niveau des importations, qui renoue avec les chiffres pré-pandémie de 2019, est "en grande partie dû à la hausse des prix à l'importation des matières premières et des produits industriels observée depuis le début de l'année", ont souligné les Douanes dans un communiqué, relayé par les médias.Le déficit énergétique s'est ainsi creusé à 3,4 milliards d'euros en août, inférieur toutefois au niveau d'avant pandémie, expliquent les Douanes, précisant que le déficit commercial hexagonal se creuse également hors énergie.En juillet la différence entre les exportations et les exportations était de 6,6 milliards d'euros, un niveau similaire à celui de juin, tandis qu'elle avait été de 6,4 milliards d'euros en mai.En cumul sur douze mois glissants, le déficit commercial s'établit à 67,4 milliards d'euros.Les exportations françaises s'élèvent de leur côté à 98% de leur niveau moyen d'avant crise, et ont été stables en valeur après avoir entamé leur redressement depuis un peu plus d'un an, précisent les Douanes.Du côté de la balance des paiements, qui inclut les échanges de services, le déficit des transactions courantes est ressorti à 1,3 milliard d'euros, soit une amélioration de 2,1 milliards d'euros par rapport à juillet, a détaillé la Banque de France jeudi.

