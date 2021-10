https://fr.sputniknews.com/20211007/gb-davantage-de-fournisseurs-denergie-pourraient-faire-faillite-le-gouvernement-exclut-toute-aide-1052038833.html

GB: davantage de fournisseurs d'énergie pourraient faire faillite, le gouvernement exclut toute aide

Le secrétaire d'État britannique à l'Énergie a averti jeudi que davantage de fournisseurs d'énergie pourraient faire faillite dans un contexte de prix record... 07.10.2021, Sputnik France

La flambée des prix de l'énergie en raison de faibles stocks, d'une réduction de l'approvisionnement en provenance de Russie et de problèmes de maintenance d'infrastructures a conduit des fournisseurs à la faillite, neuf d'entre eux au cours du seul mois de septembre.Le secrétaire d'État à l'Énergie a dit jeudi être confiant dans le fait que les stocks en énergie seraient suffisants pour répondre à la demande du pays cet hiver.Selon un rapport publié jeudi par le National Grid, le gestionnaire britannique du réseau d'électricité et de gaz, sur les perspectives d'approvisionnement pour l'hiver, le pays risque d'être confronté à une pénurie d'électricité dans les prochains mois en raison de l'augmentation de la demande et des contraintes de l'offre.Les prix record de l'énergie au Royaume-Uni ont déjà entraîné la réduction de la production de certaines industries et fait surgir des craintes de pénuries alimentaires cet hiver et d'un impact sur les factures des consommateurs et des entreprises.Dans un rapport distinct sur les perspectives du gaz, également publié jeudi, National Grid dit néanmoins que le pays dispose d'une capacité d'approvisionnement suffisante, de gaz stocké et d'outils disponibles pour faire face à des périodes de forte demande.Face à ces inquiétudes, le groupe britannique des utilisateurs intensifs d'énergie (EIUG) a appelé jeudi le gouvernement et le régulateur du secteur de l'énergie (l'Ofgem) à agir sur les prix et l'approvisionnement en énergie pour éloigner les risques qui, selon eux, menacent les entreprises.

