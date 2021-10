https://fr.sputniknews.com/20211007/inde-arrestation-de-18-personnes-pour-contrebande-de-pangolin-1052032819.html

Inde: arrestation de 18 personnes pour contrebande de pangolin

Dix-huit personnes ont été arrêtées, mercredi, au niveau de l'Etat indien de l'Uttar Pradesh (nord) pour leur implication présumée dans la contrebande de... 07.10.2021, Sputnik France

Les pangolins sont victimes par milliers du braconnage et d'un commerce illégal, en raison de la demande élevée que suscitent leurs écailles (utilisées dans la médecine traditionnelle). Des vertus qui n'ont pas été prouvées scientifiquement.Entre 2014 et 2018, l'équivalent de 370.000 pangolins ont été saisis dans le monde, ce qui suggère que des millions ont été trafiqués et tués, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.Inscrit sur la liste des animaux sauvage en voie de disparition, le pangolin a été soupçonné d'avoir joué un rôle dans la transmission à l'homme du coronavirus apparu fin 2019.

