Inde: neuf morts dans un accident de la route

2021-10-07T12:12+0200

faits divers

inde

accident de la route

Au moins neuf personnes ont été tuées et 27 autres auraient été grièvement blessées, jeudi, après la collision d'un camion et d'un bus de passagers dans l'Etat indien de l'Uttar Pradesh (nord).Les personnes blessées ont été transférées à l'hôpital de district de Barabank pour recevoir les soins nécessaires, indiquent les autorités locales, notant que le bus était en route de Delhi à Bahraich dans l'Uttar Pradesh.Les accidents de la route mortels sont fréquents en Inde, souvent en raison de la surcharge des véhicules, du mauvais état des routes et d'une conduite imprudente.En 2019, plus de 150.000 personnes ont trouvé la mort dans quelque 500.000 accidents sur les routes indiennes, selon des données gouvernementales

