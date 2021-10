https://fr.sputniknews.com/20211007/la-chine-envisage-de-lancer-un-vaisseau-spatial-habite-1052030669.html

La Chine envisage de lancer un vaisseau spatial habité

La combinaison du vaisseau spatial habité Shenzhou-13 et d'une fusée porteuse Longue Marche-2F a été transférée dans la zone de lancement en vue d'un décollage... 07.10.2021, Sputnik France

Les installations et les équipements sur le site de lancement sont dans un bon état, et divers contrôles et tests conjoints des fonctions avant le lancement seront menés comme prévu, a indiqué la China Manned Space Agency (CMSA).Par ailleurs, le rover et l'orbiteur chinois sur Mars ont suspendu leur exploration, attendant la fin d'une période de perturbation solaire, avait annoncé l'Administration nationale de l'espace de Chine.

