https://fr.sputniknews.com/20211007/la-finlande-suspend-lutilisation-du-vaccin-anti-covid-19-de-moderna-chez-les-jeunes-hommes-1052034012.html

La Finlande suspend l'utilisation du vaccin anti-COVID-19 de Moderna chez les jeunes hommes

La Finlande suspend l'utilisation du vaccin anti-COVID-19 de Moderna chez les jeunes hommes

La Finlande a suspendu jeudi l'utilisation du vaccin anti-COVID-19 à ARN messager (ARNm) de Moderna chez les hommes de moins de 30 ans, se fondant sur des... 07.10.2021, Sputnik France

2021-10-07T13:36+0200

2021-10-07T13:36+0200

2021-10-07T13:36+0200

covid-19

finlande

moderna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1045147526_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_a8cdc9f965e4eb2699d84f96d1b281e4.jpg

Alors que la vaccination est ouverte à partir de 12 ans en Finlande, les jeunes hommes y seront donc vaccinés avec le vaccin Comirnaty de Pfizer et BionTech, a-t-il précisé.Les données préliminaires de cette étude - qui n'a pas encore été publiée - ont déjà conduit les autorités sanitaires suédoises et danoises à restreindre mercredi le recours à ce vaccin.En Suède, il est désormais réservé aux personnes âgées de plus de 30 ans, et au Danemark, il n'est désormais utilisé que pour les plus de 18 ans.D'après l'Institut finlandais de la santé, cette étude, dont les résultats préliminaires ont déjà été communiqués à l'Agence européenne des médicaments (AEM) pour évaluation, sera publiée d'ici deux semaines.L'AEM a estimé début juillet que les myocardites et les péricardites (inflammation de la membrane recouvrant le coeur-NDLR) devaient être considérés comme un effet indésirable très rare, survenant en particulier chez les jeunes hommes après l'administration de la deuxième dose du vaccin Pfizer ou Moderna. Elle avait alors réaffirmé que le rapport bénéfices-risques restait largement favorable.En France, la vaccination est ouverte au 12-17 ans depuis la mi-juin et seuls les vaccins à ARNm de Pfizer et BionTech ou de Moderna MRNA.O sont autorisés dans cette classe d'âge.

Michelvsrin Surtout qu'il est prouvé que les vaccins traditionnels développent des anticorps suffisants entre 10 et 30 jours ( lymphocytes et Leucocytes)................. 1

Michelvsrin On sait déjà que les vaccinés ne peuvent donner leur sang, il y a aura donc pénurie dans les dons du sang ! ETRANGE !!! On sait également qu'ils déclenchent tous une immunodéficience ! On sait finalement tellement de choses que l'on se demande comment ces produits après avoir causé tant de dommages continuent à proliférer ! L'acteur Marc Elliot Pilcher, vient de décéder, il était en parfaite santé " avant"...

4

finlande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

finlande, moderna