https://fr.sputniknews.com/20211007/laboratoires-biologiques-ouverts-par-les-usa-a-letranger-moscou-et-pekin-sexpriment-a-lonu-1052045138.html

Laboratoires biologiques ouverts par les USA à l’étranger: Moscou et Pékin s’expriment à l’Onu

Laboratoires biologiques ouverts par les USA à l’étranger: Moscou et Pékin s’expriment à l’Onu

Dans une déclaration commune lue aux Nations unies, Moscou et Pékin ont fait part de leur "sérieuse inquiétude" face au danger des 200 laboratoires biologiques... 07.10.2021, Sputnik France

2021-10-07T21:29+0200

2021-10-07T21:29+0200

2021-10-07T21:29+0200

international

russie

états-unis

chine

onu

armes biologiques

laboratoire

déclaration

convention sur l'interdiction des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines (cabt)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1045310597_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f9af308d4efdbc4009431f01279e6e51.jpg

La Russie et la Chine ont élaboré une déclaration commune sur le danger que présentent les plus de 200 laboratoires biologiques américains qui déploient leurs activités en dehors des États-Unis.Les deux pays considèrent que ces activités présentent une menace pour leur sécurité nationale.L’ambassadeur adjoint de la Chine auprès des Nations unies, Geng Shuang, qui a donné lecture du document à la réunion de la première Commission de l'Assemblée générale, a précisé que la déclaration concernait le renforcement de la Convention sur les armes biologiques.Aux États-Unis et en dehorsEn outre, l'activité biologique des États-Unis sur leur propre territoire soulève également des questions, étant donné que le manque d'informations ne permet pas de savoir si celle-ci est conforme à la Convention sur les armes biologiques, souligne la déclaration.Dans ce contexte, Moscou et Pékin ont appelé Washington et ses alliés à agir ouvertement et de manière responsable, et à fournir à la communauté internationale des informations sur leurs activités militaires biologiques à l'étranger."Comme par hasard"La question des biolaboratoires est revenue sur le devant de la scène après l’apparition du nouveau coronavirus SARS-CoV-2. C’est dans ce contexte que Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, a rappelé dans une interview au journal russe Kommersant en avril dernier l’existence de laboratoires américains.Cependant, la Russie a de solides raisons de supposer que les Américains pourraient y développer des armes biologiques, a-t-il ajouté.

russie

états-unis

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

russie, états-unis, chine, onu, armes biologiques, laboratoire, déclaration, convention sur l'interdiction des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines (cabt)