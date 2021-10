https://fr.sputniknews.com/20211007/le-g20-sengage-a-attenuer-durgence-les-effets-du-changement-climatique-1052041899.html

Le G20 s'engage à atténuer d’urgence les effets du changement climatique

Les pays du G20 s'engagent à atténuer d'urgence les effets du changement climatique, a affirmé jeudi à Rome la présidente de la chambre des représentants des...

international

réchauffement climatique

nancy pelosi

Mme Pelosi aspire à "non seulement atteindre les objectifs de Paris mais aller plus loin, pour limiter le réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés".Pour sa part, le premier ministre italien, Mario Draghi, a relevé que les parlements sont des acteurs primordiaux dans la lutte contre les changements climatiques.Un prochain sommet général du G20 est prévu les 30 et 31 octobre à Rome en présence des chefs d'Etat ou de gouvernement de ces pays.

