"Le pass sanitaire ne sera pas allégé avant le 15 novembre", annonce Gabriel Attal

"Le pass sanitaire ne sera pas allégé avant le 15 novembre", annonce Gabriel Attal

"L’heure de lever toutes les mesures et contraintes n'est pas venue", a jugé ce 7 octobre Gabriel Attal lors de son point presse tout en indiquant que... 07.10.2021, Sputnik France

Après que lundi le ministre de la Santé avait glissé que "quand le virus baisse, les contraintes baissent", le Conseil de Défense de ce jeudi était attendu sur de possibles allégements du pass sanitaire. Or, bien que le taux d'incidence est aujourd'hui au plus bas depuis la rentrée, aucun allégement n'est prévu avant le 15 novembre."L'heure de lever toutes les mesures et les contraintes n'est pas venue. Dans une trentaine de départements, l'épidémie ne recule pas", a estimé le porte-parole du gouvernement.

Michelvsrin Les pauvres ! Il faut aussi se mettre a leur place ! Ils ont tellement de choses et d'évènements à conjuguer ! Il leur faut suivre le plan et c'est parfois très difficile !

laure89 Quelle surprise!! et prolongé jusqu'à quand ?

