L'UE organise un forum de haut niveau sur la protection des ressortissants afghans en danger

L'Union européenne (UE) organise, ce jeudi, un forum de haut niveau axé sur l'octroi d'une protection aux ressortissants afghans. 07.10.2021

2021-10-07T13:08+0200

Présidé par le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell et la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, ce forum fait suite aux discussions qui ont eu lieu à l'occasion du sommet spécial du G7 sur l'Afghanistan.Ce forum réunira, dans un format virtuel, les ministres des Affaires étrangères et les ministres de l'intérieur des États membres de l'UE ainsi que leurs homologues respectifs de la Suisse, de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein, des représentants du Parlement européen, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, António Vitorino.Selon lui, "le forum nous donne une autre occasion de proposer des actions concrètes, parmi lesquelles des voies d'accès légales et sûres, pour protéger les ressortissants afghans en danger".Les mesures d'aide de l'UE aux ressortissants afghans s'inscriront dans un effort d'ensemble visant à apporter une aide humanitaire en Afghanistan et à soutenir les pays de la région, notamment les pays voisins qui accueillent un grand nombre de migrants et de réfugiés.*Organisation terroriste interdite en Russie.

avec Maghreb Arabe Presse

