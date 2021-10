https://fr.sputniknews.com/20211007/moderna-prevoit-de-construire-une-usine-de-vaccins-a-arn-messager-en-afrique-1052030132.html

Moderna prévoit de construire une usine de vaccins à ARN messager en Afrique

Moderna prévoit de construire une usine de vaccins à ARN messager en Afrique

Moderna prévoit d'investir environ 500 millions de dollars (432,4 millions d'euros) dans la construction d'une usine en Afrique pour produire jusqu'à 500... 07.10.2021, Sputnik France

2021-10-07T10:31+0200

2021-10-07T10:31+0200

2021-10-07T10:31+0200

covid-19

afrique

usine

moderna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1045644651_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7108f56a906c69601790b084b6fbbcf1.jpg

Le site envisagé par le laboratoire américain comprendra également les activités d'embouteillage et d'emballage des vaccins et Moderna prévoit de débuter bientôt le processus de décision concernant la localisation de l'usine.Cette décision intervient en plein débat entre les laboratoires et les gouvernements sur une éventuelle renonciation aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins contre le COVID-19 afin de contribuer à mettre fin à la pandémie et de permettre à davantage de pays en développement d'avoir accès aux vaccins, les nations plus riches ayant acheté la majeure partie des stocks prévus pour cette année.Les États-Unis ont dit soutenir la levée des brevets, mais l'idée s'est heurtée à l'opposition des groupes pharmaceutiques, qui ont averti de la nécessité de superviser tout transfert de technologie en raison de la complexité du processus de fabrication.Pfizer et son partenaire BioNTech ont conclu un accord en juillet pour que le groupe sud-africain Biovac les aide à fabriquer environ 100 millions de doses par an de leur vaccin contre le COVID-19 destinées à l'Afrique.Moderna est la première société à envisager de construire sa propre usine sur le continent.L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tenté de persuader Moderna et le partenariat Pfizer-BioNTech d'unir leurs forces dans le cadre de son projet pour installer en Afrique un centre de transfert de technologie.Mais un haut responsable de l'OMS a dit le mois dernier à Reuters que les discussions n'avaient pas beaucoup avancé.

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

afrique, usine, moderna