https://fr.sputniknews.com/20211007/moscou-reagit-a-lexpulsion-de-diplomates-russes-a-lotan-1052032285.html

Moscou réagit à l'expulsion de diplomates russes à l'Otan

Moscou réagit à l'expulsion de diplomates russes à l'Otan

Après les déclarations de l’Otan sur l’importance du dialogue avec Moscou, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé sa malhonnêteté sur fond de... 07.10.2021, Sputnik France

2021-10-07T12:22+0200

2021-10-07T12:22+0200

2021-10-07T12:22+0200

international

russie

états-unis

otan

dmitri peskov

kremlin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104150/71/1041507146_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_6b171cd580ed62d62ab1c1757434ac94.jpg

L’Otan a décidé le 5 octobre de réduire de 20 à 10 le personnel de la mission russe, dont huit diplomates sont expulsés et deux autres postes seront supprimés. Après cette démarche, Moscou a dénoncé les propos tenus par les dirigeants de l'Otan sur l’importance du dialogue avec la Russie.Dans une interview accordée le 6 octobre au quotidien Kommersant, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko rappelle que les dirigeants de l'Alliance avaient évoqué la veille l'importance de la désescalade dans les relations avec la Russie et appelé à la reprise du dialogue.Cette décision de l'Otan a été également déplorée par le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov qui estime qu’elle sape presque totalement les perspectives de normalisation des relations entre la Russie et l'Alliance.La Russie et l’Otan en mauvais termesLes relations entre la Russie et l’Otan connaissent une période difficile. Plusieurs points de divergence sont en cause: renforcement de la présence de l’Alliance en Europe, élargissement de l’Otan, exercices militaires fréquents près des frontières russes et présence d'armes nucléaires américaines en Europe.En ce qui concerne le dernier point, Moscou accuse notamment l’Alliance de s’engager dans la modernisation de ses armes nucléaires non stratégiques dans les pays européens, y compris leurs vecteurs.Il note que la pratique des "missions nucléaires conjointes" de l'Otan avec la participation de membres non nucléaires de l'Alliance se poursuit en violation du Traité.

Michelvsrin Un partenariat entre l'Otan et la Russie ? C'est comme vouloir reformater la conscience d'un cobra face à une souris... 5

Serge Favaro Ne jamais faire confiance à ses rapaces qui travaillent pour les désirs de suprématie made in USA, il veulent la nouvelle guerre froide puisque leur chef a perdu sur le gaz 3

5

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

russie, états-unis, otan, dmitri peskov, kremlin