Panama: plus de 50 morts dans la traversée de la jungle du Darien

Plus de 50 migrants ont péri depuis le début de l'année au Panama en tentant de traverser la jungle hostile du Darien, à la frontière avec la Colombie, dans... 07.10.2021, Sputnik France

Ce chiffre est plus élevé que les années précédentes, où entre 20 et 30 corps étaient retrouvés en moyenne dans ce couloir de jungle de 266 km entre la Colombie et le Panama, sans doute l'étape la plus difficile du voyage vers les Etats-Unis, en passant par l'Amérique centrale et le Mexique, de ces migrants majoritairement haïtiens venus du Brésil, du Chili ou d'Argentine.Il est même "très possible que le nombre de morts augmente" car le flux de migrants à travers le Darien "a augmenté", a averti M. Pachar.Depuis le début de l'année, quelque 70.000 personnes ont, selon les autorités panaméennes, traversé cette jungle de 575.000 hectares, un chiffre presque équivalent aux cinq années précédentes.Si le nombre de migrants traversant la jungle panaméenne a considérablement diminué au cours des premiers mois de la pandémie, le flux est à nouveau en hausse.

