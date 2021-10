https://fr.sputniknews.com/20211007/poursuite-du-recul-de-la-pandemie-dans-le-monde-1052038479.html

Poursuite du recul de la pandémie dans le monde

Le dernier bulletin épidémiologique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé la poursuite du recul de la pandémie du nouveau coronavirus dans le... 07.10.2021, Sputnik France

Selon le rapport de l’OMS, publié mercredi, le taux d’incidence continue de diminuer et le nombre de nouvelles infections a ainsi baissé de 9% en sept jours, tandis que le nombre de décès a diminué de 4%.Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, plus de 3,1 millions de personnes ont contracté l’infection à coronavirus dans le monde au cours de la semaine écoulée, et plus de 54.000 personnes sont décédées. " Le nombre de cas hebdomadaires de Covid-19 et de décès a continué de diminuer ", a souligné l’OMS.Toutes les régions ont signalé une baisse du nombre de nouveaux cas cette semaine, à l’exception de la région européenne qui a signalé un nombre similaire à celui de la semaine précédente. En Europe, l’incidence a augmenté de 5%.Au total, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.806.841 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un décompte établi mercredi par l’OMS. Au total, 235.175.106 cas de coronavirus ont été confirmés depuis le début de la pandémie.

