https://fr.sputniknews.com/20211007/rene-chiche-plutot-quun-consentement-des-francais-au-pass-sanitaire-je-parlerais-de-soumission-1052038125.html

René Chiche: "plutôt qu’un consentement des Français au pass sanitaire, je parlerais de soumission"

René Chiche: "plutôt qu’un consentement des Français au pass sanitaire, je parlerais de soumission"

Plus d’un Français sur deux approuve le pass sanitaire et 75% de la population du pays a aujourd’hui reçu sa première dose de vaccin. Les Français sont-ils... 07.10.2021, Sputnik France

2021-10-07T16:48+0200

2021-10-07T16:48+0200

2021-10-07T16:48+0200

covid-19

manifestation

anti-vaccins

passeport sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1051989987_0:165:3073:1893_1920x0_80_0_0_58b05b3f3c4231c62872b941b6e78cef.jpg

Pour l’invité de Sputnik donne la parole, les sondages sont à prendre avec des pincettes. À en croire l’enquête Odoxa-Backbone Consulting pour le Figaro, réalisée à la fin du mois de septembre, 61% des Français se disent toujours favorables au pass sanitaire. De même, le mouvement anti-pass ne réunit plus grand monde chaque samedi. Ils n’étaient pas plus de 50.000 manifestants le 2 octobre, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.De quoi inquiéter notre invité, pour qui ce comportement «relève du consentement de masse».Pourquoi une «telle résignation» des Français? À écouter René Chiche, le gouvernement aurait joué efficacement sur deux ressorts au cours de cette crise sanitaire. La peur, d’une part: «dès le début, le gouvernement a dramatisé et pris un ton alarmiste». «La désinformation», ensuite: il y aurait selon René Chiche «une incapacité générale de la population, y compris de la population diplômée, à avoir une distance critique» sur les informations dispensées par l’exécutif.Le «plus grave», observe notre invité, serait l’accoutumance des Français à l’abandon progressif de leurs libertés. «Les gens vaccinés disposant du pass sanitaire ne voient pas le problème, ils se sont habitués», déplore-t-il.

GIOVANNIIIIIIIII Ils on voter pour la dinguo , bien ils sont servis , qu 'ils se DMD maintenant!!!

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

manifestation, anti-vaccins, passeport sanitaire