Réouverture des frontières en Australie: la fin de la stratégie "Zéro Covid"?

Marie, Franco-Australienne de 28 ans, est excédée par les politiques sanitaires drastiques toujours de mise sur l’île-continent. Remonté, Guillaume, binational également, dénonce "une prison à ciel ouvert". Car pendant plus de 500 jours, les frontières australiennes sont restées fermées.Le 1er octobre, le Premier ministre Scott Morrison a enfin annoncé leur réouverture progressive dès le mois de novembre. La fin de la stratégie "Zéro Covid"?L’annonce fédérale enterre cette stratégie jusqu’au-boutiste qui a "échoué", affirme Philippe Lemoine, chercheur au Center for the Study of Partisanship and Ideology. "Ça ne pouvait pas durer éternellement, considère-t-il. Ils ne peuvent pas se permettre de rester coupés du monde ad vitam aeternam." Si son bilan reste honorable –1.357 décès à ce jour–, le coût global, lui, est onéreux. Le "bien-être de l’ensemble de la population" ne saurait être sacrifié à ce point, nous répond le chercheur. Ces mesures ne "valaient pas le coup", assène-t-il.La gestion de la sortie de crise sera alors déterminante. Désormais, le gouvernement australien devra accepter la circulation du virus. Mais le chercheur craint des allers-retours incessants pendant plusieurs mois "entre restrictions et levées". Les touristes étrangers devront ainsi patienter jusqu’en 2022 avant de fouler les plages de sable fin. Après 18 mois de fermeture, seuls les Australiens vaccinés pourront rentrer chez eux et voyager à l’étranger.

