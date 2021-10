https://fr.sputniknews.com/20211007/un-puissant-seisme-se-produit-pres-de-tokyo-1052037402.html

Un puissant séisme se produit près de Tokyo

Un puissant séisme s'est produit à proximité de Tokyo, le système d'alerte s'est déclenché dans les rues de la capitale japonaise. 07.10.2021, Sputnik France

Un séisme de magnitude 6,1 a eu lieu ce jeudi 7 octobre, à 22h41 heure locale (15h41) heure de Paris) non loin de la capitale nippone, a annoncé l'agence météorologique du pays (JPA).L'épicentre de la secousse a été localisé à la limite entre les préfectures de Tokyo et de Chiba. Le foyer du tremblement de terre se trouvait à 80 km de profondeur.L'Institut des études géologiques des États-Unis (USGS) parle, quant à lui, d'un séisme de magnitude 5,9, qui s'est produit à une profondeur de 62 km.Le système d'alerte s'est déclenché dans les rues de Tokyo, mais il n'y a pas d'alerte au tsunami, précise l'agence. D'après des témoignages partagés sur le site du Centre sismique euro-méditerranéen (CSEM), les murs de certains bâtiments ont tremblé à Tokyo, des "mouvements latéraux" auraient duré environ une minute.Les secousses ont été ressenties à plus de 120 km de l'épicentre, notent certains témoins.Selon les médias locaux, la circulation des trains à grande vitesse Shinkansen et des rames de métro a été suspendue dans la région de Tokyo.Le séisme n'a provoqué aucun accident sur les sites nucléaires, précise l'agence de presse Kyodo.Séismes au JaponEn mars, deux secousses de magnitude 4,8 et 5,0 ont frappé Tokyo. Leur foyer se trouvait à près de 60 kilomètres au nord de Tokyo, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM). Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée.Le 11 mars 2011, le Japon a connu le plus puissant séisme de son histoire, de magnitude 9,0. Un tsunami provoqué par ce tremblement de terre s'est abattu sur les villes côtières et a été à l'origine d'un accident à la centrale nucléaire de Fukushima 1, reconnu comme l'un des plus terribles au monde.

