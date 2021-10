https://fr.sputniknews.com/20211007/une-mega-usine-electrise-les-relations-entre-tesla-et-lallemagne-1052031830.html

Une méga-usine électrise les relations entre Tesla et l'Allemagne

Une méga-usine électrise les relations entre Tesla et l'Allemagne

Bien que les rassemblements publics demeurent limités à 5.000 personnes en Allemagne en raison de la pandémie de COVID-19, Tesla a demandé et obtenu le droit d'accueillir jusqu'à 9.000 personnes à cette occasion.Ce passe-droit, qui s'ajoute au feu vert donné à la société californienne pour commencer à construire sa nouvelle usine avant même d'avoir reçu une autorisation définitive, est selon les critiques du projet la preuve que Tesla peut s'exonérer trop facilement des règles - une tendance qu'ils craignent de voir se poursuivre.Les pré-approbations que Tesla a obtenues auprès des autorités locales sont légales, mais rarement utilisées par les sociétés allemandes car si le projet est finalement retoqué, tous les frais de remise en état d'origine sont à leur charge.Cela ne semble pas trop préoccuper Elon Musk, et si certains Allemands le critiquent, notamment dans les milieux écologistes et syndicalistes, d'autres se félicitent de son audace et y voient un moyen d'ouvrir une brèche dans les réglementations qu'ils jugent trop restrictives en matière d'urbanisme, de marché du travail et d'environnement.Le tapis rouge déroulé par les autorités locales à Tesla n'est pas du goût des syndicats, qui entendent se battre pour que les ouvriers bénéficient de contrats de travail respectant les standards allemands, ni des défenseurs de l'environnement qui s'inquiètent de futures extensions de l'usine.

