Affaire des cordons-bleus: des employées d’une cantine scolaire volent la nourriture des enfants

Affaire des cordons-bleus: des employées d’une cantine scolaire volent la nourriture des enfants

Trois employées de la cantine scolaire d’une petite commune de Normandie ont été suspendues car la mairie les soupçonne de voler les cordons-bleus et... 08.10.2021, Sputnik France

Alors que Lyon envisage de bannir les cordons-bleus des cantines scolaires, une commune de la Seine-Maritime, au contraire, constate avec stupéfaction des vols de ce produit alimentaire.Ainsi, la mairie de Goderville a dû suspendre les contrats de trois employées de la cantine suite à des soupçons de vols de nourriture censée être livrée aux élèves, rapporte Le Courrier Cauchois.L’enquête en interne, menée pendant plusieurs mois suite à la plainte de parents, a révélé que les enfants ne mangeaient pas à leur faim. Par exemple, certains ont raconté qu’un jour avant les vacances d’été il manquait des portions au plat de résistance.Passion pour les cordons-bleusLes cantinières préféraient mettre de côté uniquement des cordons-bleus et hamburgers."Elles partaient avec des cordons-bleus dans leurs sacs", explique le maire Frédéric Carlière.Les trois employées, interpellées par les gendarmes le 13 septembre, seront convoquées fin octobre pour un entretien de composition pénale, mesure prise par le procureur dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites, relate le quotidien."Pauvre maudite barquette de petit pois"Pourtant les employées en question ne reconnaissent pas les faits, expliquant qu’elles emportaient des restes. Leur entourage conteste également: à en croire une pétition en ligne, elles "ont été mises à pied pour avoir volé une pauvre maudite barquette de petit pois qui partait à la poubelle".Une version contredite par le maire:Cordons-bleus sur la liste noireLe cordon-bleu industriel ne semble pas être une nourriture propice aux enfants. Constitué de jambon, fromage et panure, ce produit ultra-transformé est, par exemple, banni de toutes les cantines de Lyon. La décision a été prise par la mairie écologiste fin septembre et entrera en vigueur dès septembre 2022.Par ailleurs, dès 2019 la viande transformée se trouve sur la liste des produits cancérogènes, établie par l’OMS.

