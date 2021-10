https://fr.sputniknews.com/20211008/allemagne-baisse-inattendue-des-exportations-en-aout-1052054306.html

Allemagne: baisse inattendue des exportations en août

Les exportations allemandes ont baissé de manière inattendue en août, tandis que le volume des importations a augmenté plus que prévu, selon les données... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T15:50+0200

2021-10-08T15:50+0200

2021-10-08T16:18+0200

Les exportations ajustées des variations saisonnières sont ressorties en baisse de 1,2% en août pour atteindre 113 milliards d'euros après avoir augmenté de 0,6% (chiffre révisé) en juillet, selon les données publiées par Destatis, l'office fédéral de la statistique.Les prévisions des économistes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 0,5%.Les importations ont quant à elles rebondi de 3,5% pour atteindre 100,1 milliards d'euros en août, contre une baisse de 3,6% (révisée) le mois précédent et une augmentation de 1,8% attendue par le consensus.Au total, l'Allemagne a dégagé un excédent commercial sur le mois d'août de 13 milliards d'euros, contre 17,7 milliards (révisé) en juillet et 15,8 milliards anticipés par les économistes.Derrière les chiffres globaux, il y a toutefois d'importantes différences régionales. Les exportations vers le Royaume-Uni, qui a quitté le marché unique de l'Union européenne en janvier, ont chuté de 15,1% par rapport à l'année dernière, tandis que les importations en provenance d'outre-Manche ont diminué de 7,9%.Le commerce avec les pays de l'UE et les pays tiers a connu par ailleurs une forte croissance en glissement annuel.

