"Chantage": le Premier ministre malien à propos des infos sur des instructeurs russes

"Vous savez, on parle beaucoup de la coopération entre le Mali et la Russie en Occident. On invente beaucoup, il y a de nombreux articles dans les médias, qui affichent tous une orientation négative. Le Mali et la Russie ont été de grands amis à l’époque de l’Union soviétique et la Russie est un ami du Mali qui l’a aidé durant les premières années de son indépendance. De nombreux cadres [maliens, ndlr] ont été formés en Russie. Il s’agit de spécialistes militaires et civils", a ajouté le Premier ministre.