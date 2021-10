https://fr.sputniknews.com/20211008/commission-anticomplot-lutte-contre-la-desinformation-ou-ministere-de-la-verite--1052056067.html

Commission anticomplot: lutte contre la désinformation ou "ministère de la Vérité"?

Commission anticomplot: lutte contre la désinformation ou "ministère de la Vérité"?

Lancée par l’Élysée en septembre dernier, la commission Bronner est chargée de lutter "contre les diffuseurs de haine et la désinformation". Au risque de... 08.10.2021, Sputnik France

«C’est extrêmement compliqué comme question. Qu’est-ce que c’est qu’une fake news? Qu’est-ce qui est vrai? Est-ce que c’est à une autorité politique de le décider ou pas?», s’interroge Alexander Samuel à notre micro.Pour ce professeur de mathématiques, mobilisé depuis le début de la crise sanitaire contre la désinformation, il convient pour l’instant d’attendre les propositions à venir de la commission Bronner. Lancée le 29 septembre dernier, celle-ci doit fournir d’ici à quelques mois un arsenal de propositions au gouvernement. Objectif: «essayer d'éclairer le public» sur les «mécaniques qui conduisent à la désinformation». En d’autres termes, lutter contre la propagation de fake news. Et ce malgré l’ambiguïté inhérente à la signification de cette expression.Le mensonge apparent comme la volonté manifeste d’influencer des personnes, de «retourner les chiffres pour manipuler» relèvent «vraiment des fakes news» et permettent déjà de faire le tri, défend notre invité.Depuis l’annonce de son lancement, cette commission Bronner fait l’objet d’attaques et de critiques, à l’exemple des tweets partagés par le militant antipass Florian Philippot ou l’ancien juge Philippe Bilger. Outre les polémiques autour de sa composition, d’aucuns craignent l’instauration opportune d’un «ministère de la Vérité».À écouter notre invité, si l’entreprise se révèle complexe et acrobatique, elle n’en reste pas moins «nécessaire». Lui pour qui l’épidémie de Covid-19 a été l’occasion d’une «multiplication des fake news» par «certaines personnes et États pour tirer profit de la crise».

Jean Airalbol Les diffuseurs de haine et de la désinformation?? Ils parlent de BFM et autres c'est dans l'air non?? Ici dans les PO c'est l'indépendant diffuseur de mensonges. Nous les félicitons tous les samedis aux manifs. Quand dans un pays ce sont les politiques qui décident de ce qui est vrai, nous appelons ça "La dictature" Kim Jung Un, regarde la France maintenant avec jalousie 1

Caillou Ca commence comme cela une dictature : le controle total de "l'information". 1

