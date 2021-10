Des internautes rapportent de nouveaux problèmes sur Facebook et Instagram

https://fr.sputniknews.com/20211008/des-internautes-rapportent-de-nouveaux-problemes-sur-facebook-et-instagram-1052064620.html

Après une panne majeure de Facebook, Instagram et WhatsApp qui a eu lieu il y a quatre jours dans différents pays, quand le monde entier n’a pas pu accéder à... 08.10.2021, Sputnik France

Quatre jours après une panne importante non seulement de Facebook, mais aussi de sa plateforme Instagram, ainsi que de Twitter et WhatsApp, les internautes rapportent de nouveau des problèmes techniques cette fois touchant Instagram, ainsi que Facebook Messenger, ce 8 octobre au soir, selon le site downdetector.com.Les premiers rapports sur les problèmes avec Facebook ont été signalés vers 20h20 (heure de Paris). Le plus grand nombre de plaintes provient des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d'Allemagne, d'Italie, et il y a des griefs sur les dysfonctionnements depuis la Russie. Les utilisateurs évoquent des problèmes de fonctionnement du site, il y a également des soucis avec l'application mobile et l'accès aux comptes.D’abord, les internautes ont signalé les problèmes de connexion à Instagram. Les rapports provenaient principalement des États-Unis, d’Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, ainsi que du Canada, d’Italie, d’Irlande, d’Espagne, de France et de Russie.Facebook a répondu sur Twitter qu’il était au courant de problèmes techniques et que ses équipes travaillaient pour les résoudre.En France, le plus grand nombre de problèmes ont été signalés à Paris, à en croire la carte publiée sur le site spécialisé qui a indiqué avoir comptabilisé plus de 15.000 rapports d'incidents de la part d'internautes incapables de se connecter à Instagram. En ce qui concerne les problèmes liés à Facebook Messenger, leur décompte ne dépasse pas pour l’heure quelques milliers de signalements.La panne d’ampleur précédenteLundi 4 octobre, les utilisateurs de Facebook, Instagram et WhatsApp dans différents pays ont déjà fait état de défaillances massives qui ont duré plusieurs heures. Durant plus de six heures, le monde entier n’a pas pu accéder à Facebook, à son service Messenger ainsi qu’à ses acquisitions Instagram et WhatsApp. Pour Facebook, c’était la plus longue coupure depuis 2008.Moins d'une heure plus tard, de nombreux internautes à travers le monde ont commencé à signaler des difficultés d'accès à Google et à Twitter, ainsi qu'à TikTok.Des problèmes avec les services Gmail et Snapchat ont été également constatés.La valeur de l'entreprise en Bourse a baissé en raison de ces problèmes techniques. Qui plus est, Forbes a révélé que la panne mondiale de Facebook, qui a duré plusieurs heures, a coûté 5,9 milliards de dollars (environ cinq milliards d’euros) à Mark Zuckerberg, repoussant l’homme d’affaires au sixième rang parmi les personnalités les plus riches du monde.

