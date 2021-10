https://fr.sputniknews.com/20211008/en-pleine-reconstruction-notre-dame-de-paris-aurait-pu-etre-percutee-par-un-pilote-retraite-1052056706.html

En pleine reconstruction, Notre-Dame de Paris aurait pu être percutée par un pilote retraité

En pleine reconstruction, Notre-Dame de Paris aurait pu être percutée par un pilote retraité

Arrêté en état d’ivresse dans la capitale, un ancien pilote aurait confié à une connaissance sa volonté de faire écraser son Cessna sur Notre-Dame de Paris... 08.10.2021, Sputnik France

Ces confidences ont nécessité l’arrestation d’un ancien pilote de ligne à Paris. D’après les informations du Parisien, le 7 octobre, la police aux frontières d’Hendaye a reçu un signalement faisant état de sa volonté de se suicider en s’écrasant en avion sur Notre-Dame de Paris, sinistrée il y a deux ans par un important incendie et actuellement en réparation.Les forces de l’ordre ont été alertées par une connaissance du pilote, lequel possède un appareil touristique de type Cessna à quatre places. D’après cet interlocuteur, il est "instable psychologiquement" et a également "des problèmes d’argent". Et d’ajouter qu’il lui paye une chambre d’hôtel dans le VIe arrondissement.Repéré en état d’ivresseUn dispositif de recherche ayant été déployé, les caméras du Plan zonal de vidéoprotection (PZVP) et de la préfecture de police ont été mises à profit.Le signalement a été reçu vers 14h15, l’arrestation a eu lieu vers 16h45.Le suspect a été découvert sortant de son hôtel et se dirigeant vers l’église Saint-Sulpice, où il a été arrêté, en état d’ébriété.Emmené dans le commissariat, il pourrait être placé en psychiatrie.Un élève pilote suicidaire dans les LandesCes faits se déroulent quelques semaines après qu’un élève pilote est passé à l’acte et a tenté de faire écraser un aéronef dans l’océan, près des Landes, avant de sauter de l’avion "à une cinquantaine de mètres d’altitude".Selon l’audience du pilote, 65 ans, son co-pilote, 32 ans, a tenu des propos incohérents mentionnant sa volonté de se crasher. Son corps a été retrouvé sur la plage entre Biscarrosse et Mimizan, selon La Dépêche.

