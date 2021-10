https://fr.sputniknews.com/20211008/expo-dubai-2020-langola-veut-attirer-le-plus-grand-nombre-possible-dinvestisseurs-1052050338.html

Expo Dubaï 2020: l’Angola veut "attirer le plus grand nombre possible d’investisseurs"

Au micro de Sputnik, le ministre angolais de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Jomo Fortunato, ainsi que le président de l'AIPEX, Antonio... 08.10.2021

Intitulée "Connecter les esprits, construire le futur", l’Expo Dubaï 2020 a été officiellement ouverte le 1er octobre par les hautes autorités des Émirats arabes unis. Pas moins de 20 millions de visiteurs sont attendus pendant toute la durée de cet événement mondial qui prendra fin le 31 mars 2022. L’exposition s’articule autour de trois thèmes: "Opportunité", "Mobilité" et "Durabilité", présentés par trois districts éponymes qui abritent les pavillons d’exposition de différents pays, totalisant une superficie de 438 hectares.Parmi les 192 pays présents à cette exposition universelle, qui se répète tous les cinq ans, l’Angola dispose d’un pavillon de deux étages dans le district Mobilité, s’étalant sur une superficie de 2.300 mètres carrés. Le bâtiment, conçu par l’architecte Paula Do Nascimento, a une forme typique des techniques de construction du peuple Lunda Tchokwe. En plus des salles dédiées aux thématiques culturelles, historiques et environnementales, des espaces ont été mis à la disposition de l'Agence angolaise de promotion des investissements et des exportations (AIPEX), en plus de bureaux d’appui.L’Angola ouvert à tous les partenariatsSitué dans la partie Sud du continent africain, sur la côte atlantique, l’Angola dispose d’un littoral de 1.600 kilomètres prêt à être exploité et transformé en une énorme zone touristique. Par ailleurs, en plus des ports existants, d’autres infrastructures pourraient être édifiées afin de doter le pays de plateformes d’exportation vers l’Amérique du Sud qui pourraient également être mises à disposition des pays africains limitrophes n’ayant pas accès à la mer.La Zlecaf, une opportunité à valoriserLancée pour la première fois en 1963 lors d’un sommet de l’organisation de l’Union africaine, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) vient de naître après 57 ans de gestation. En effet, les chefs d’États africains ont ratifié durant un sommet extraordinaire en décembre 2020 l’accord portant sur sa création. Il est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Cependant, le chemin est encore long pour la mise en application de toutes ses dispositions, et ce pour plusieurs raisons d’ordre technique.L’accord ratifié prévoit la suppression de 90% des droits de douane, étalée sur une période de cinq à 15 ans afin de tenir compte du niveau de développement de chaque pays membre. Concernant la règle d’origine, le taux d’intégration exigé est de 50%. C’est sur ces deux points que vont porter les négociations. Une fois en place, la Zlecaf couvrira un marché de 1,2 milliard de personnes, le plus grand au monde.

Entretien avec Jomo Fortunato, ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Environnement de l'Angola Entretien avec Jomo Fortunato, ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Environnement de l'Angola 2021-10-08T12:37+0200 true PT10M08S

Entretien avec Antonio Henriques da Silva, président de l’AIPEX Entretien avec Antonio Henriques da Silva, président de l’AIPEX 2021-10-08T12:37+0200 true PT9M04S

