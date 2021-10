https://fr.sputniknews.com/20211008/inde-le-gouvernement-vend-air-india-a-tata-sons-1052058535.html

Inde: le gouvernement vend Air India à Tata Sons

Le conglomérat indien Tata Sons a remporté l'offre d'acquisition du transporteur aérien public Air India, lourdement endetté en raison notamment des... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T17:17+0200

2021-10-08T17:17+0200

2021-10-08T17:25+0200

Le coût de la transaction s'élève à 180 milliards de roupies (environ 2,4 milliards de dollars), a fait savoir la même source.Le chef du département de privatisation du gouvernement, Tuhin Kanta Pandey, a déclaré que Talace Pvt Ltd, une filiale du conglomérat Tata, avait remporté l'appel d'offres pour la compagnie aérienne. "La transaction devrait être conclue d'ici la fin décembre 2021", a-t-il précisé.En outre, le gouvernement vend également une participation de 50% dans Air India SATS Airport Services, qui fournit des services de fret et de manutention au sol.Pour Tata, qui possède également Jaguar Land Rover et le thé Tetley, le rachat de ce qui est aujourd'hui la plus grande compagnie aérienne internationale de l'Inde (IndiGo est numéro un sur le marché intérieur) participe d'un programme ambitieux.Air India dispose d'une flotte d'environ 120 appareils, ainsi que de 4.400 créneaux d'atterrissage et de stationnement dans les aéroports nationaux et de 1.800 créneaux dans les aéroports étrangers. La compagnie aérienne assure 50% de tous les vols internationaux au départ de l'Inde.

inde

2021

avec Maghreb Arabe Presse

