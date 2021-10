https://fr.sputniknews.com/20211008/la-cote-divoire-sattend-a-une-production-de-plus-de-580000-tonnes-de-coton-1052057763.html

La Côte d’Ivoire s’attend à une production de plus de 580.000 tonnes de coton

La Côte d’Ivoire s’attend à une production de plus de 580.000 tonnes de coton

La production prévisionnelle du coton au titre de la campagne 2021-2022 en Côte d’Ivoire, deuxième pays producteur d’Afrique de l’Ouest, est estimée à 580.000... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T17:04+0200

2021-10-08T17:04+0200

2021-10-08T17:09+0200

afrique

côte d'ivoire

coton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1045508960_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5891a7e5c6f30efeadefaddbddaebda2.jpg

La Côte d’Ivoire est devenue un pôle majeur du coton en Afrique, et l’État ambitionne de faire du secteur le premier de l’Afrique de l’Ouest, a soutenu M.Achi à l’occasion du lancement des festivités des 20 ans de l’Interprofession des acteurs de la filière coton (Intercoton).Il a fait observer que les rendements annuels de cette filière lui ont permis de bénéficier de l’appui de l’État, soit pour soutenir les prix d’achat de la graine de coton, soit pour réduire les prix des intrants aux producteurs. Pour la campagne 2020-2021, la production a été de 555.000 tonnes et les producteurs ont bénéficié d’un soutien étatique de 38 milliards de francs CFA (58 millions d'euros).M.Achi a préconisé, dans ce sens, la consolidation des acquis et l’accroissement de la productivité, à travers une transformation accrue des richesses agricoles et une relance de l’industrie textile et de la confection.Pour ce faire, il y a lieu, a-t-il poursuivi, de favoriser toutes les initiatives, de continuer de faire progresser la filière coton et de garantir un avenir prometteur et prospère aux acteurs.

côte d'ivoire

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

côte d'ivoire, coton