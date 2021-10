https://fr.sputniknews.com/20211008/la-pologne-rejette-en-partie-des-traites-de-lue-la-france-evoque-des-sanctions-1052048331.html

La Pologne rejette en partie des traités de l'UE, la France évoque des sanctions

La Pologne rejette en partie des traités de l'UE, la France évoque des sanctions

Après que la Pologne a rejeté l'idée de la suprématie absolue du droit communautaire européen sur le sien, la France n'a pas exclu des sanctions. "C'est une... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T09:35+0200

2021-10-08T09:35+0200

2021-10-08T10:38+0200

france

paris

varsovie

pologne

france

clément beaune

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101741/98/1017419848_0:122:3192:1918_1920x0_80_0_0_31a0a6dce0cc64aab94bffa6d8245ee2.jpg

Suite à l'affirmation par la Pologne de la primauté de son droit sur celui européen, le secrétaire français d'État aux Affaires européennes parle d’un "risque d'une sortie de facto" de l'Union. Interrogé par Jean-Jacques Bourdin ce matin sur un "début de Polexit", Clément Beauve a dit espérer que non.Le 7 octobre, le tribunal constitutionnel polonais a déclaré que certains traités européens étaient incompatibles avec la Constitution du pays et sapaient sa souveraineté. Selon la présidente de la plus haute juridiction polonaise, Julia Przylebska, "des organes européens agissent au-delà de leurs compétences".Cet arrêt du tribunal a été salué par le porte-parole du gouvernement, Piotr Müller, pour qui cela confirme "la primauté du droit constitutionnel sur les autres sources de droit". Il a estimé que cette décision "n’affect[ait] pas les domaines dans lesquels l’UE a des compétences déléguées dans les traités".Se disant "préoccupé" par la décision de la plus haute juridiction polonaise, le commissaire européen Didier Reynders a promis d'utiliser "tous les outils" afin de protéger la primauté du droit européen.La Pologne refuse d'être traitée comme "un pays de deuxième classe"Suite à l'arrêt du tribunal constitutionnel polonais, le Premier ministre du pays Mateusz Morawiecki a qualifié sur Twitter l'entrée de la Pologne et des pays d'Europe centrale dans l'UE de "l'un des points forts des décennies passées"."La Pologne est et sera dans la famille européenne des nations. L'arrêt rendu aujourd'hui a confirmé ce qui est littéralement tiré du contenu de la Constitution polonaise. C'est que le droit constitutionnel a une supériorité sur d'autres sources de droit. Les tribunaux constitutionnels de nombreux États membres ont confirmé la même chose ces dernières années. Nous avons les mêmes droits que les autres pays. Nous voulons que ces droits soient respectés. [...] Nous n'acceptons pas d'être traités comme un pays de deuxième classe."

Michelvsrin Bah Beaune ?? Ils ne peuvent pas toujours être d'accord avec vous que lorsque vous avez besoin d'eux ! Ils privilégient leurs intérêts comme vous privilégiez les vôtres ! 5

GIOVANNIIIIIIIII Ils on bien raison, les polacks !!! 4

10

paris

varsovie

pologne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

paris, varsovie, pologne, france, clément beaune