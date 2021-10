https://fr.sputniknews.com/20211008/la-russie-pose-reciproquement-ses-questions-via-loiac-sur-laffaire-navalny-1052064488.html

La Russie pose réciproquement ses questions via l’OIAC sur l’affaire Navalny

La Russie, qui n’a toujours pas reçu d’explications ou de réponses aux questions qu’elle avait posées à ses partenaires européens dans le cadre de l’affaire Navalny, a envoyé des documents au secrétariat technique de l’Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), ainsi que des notes verbales adressées à l’Allemagne, à la France, au Royaume-Uni et à la Suède, a annoncé cités par le ministère russe des Affaires étrangères.Moscou "entend continuer à chercher la vérité et les réponses aux questions clés suivantes - où, quand et dans quelles circonstances les biomatériaux du blogueur russe ont été contaminés avec la substance que les chimistes militaires allemands auraient découvert à l'extérieur de la Russie et qu'ils ont classé comme +une substance toxique de combat du groupe Novitchok+, non incluse dans l'Annexe sur les produits chimiques à l’OIAC", lit-on dans le texte.L'OIAC a confirmé le transfert des documents à ces pays.La partie russe insiste pour que "le secrétariat fournisse les vidéos dont il disposait, qui auraient dû être filmées par des spécialistes du secrétariat dans un premier temps lors de la sélection des échantillons chez A.Navalny à la clinique Charité, puis partagées et scellées pour être transmises aux laboratoires désignés par le secrétariat".La France accuse réception du dossierLe représentant du ministère français des Affaires étrangères a répondu à Sputnik que Paris avait reçu les documents et la note verbale.Le représentant permanent russe à l'OIAC, Alexandre Choulgine, a souligné à son tour que répondre à ce genre de démarches était obligatoire pour tout pays membre de l’OIAC.Un délai de dix jours pour répondreConformément à la Convention, l'État-membre doit fournir au plus tard 10 jours après la réception de la demande des informations suffisantes pour répondre aux doutes ou préoccupations exprimées, a rappelé le diplomate.Cette démarche russe est une réponse, car plus tôt les États-Unis et 44 autres pays de l'OIAC ont envoyé à la Russie une liste de questions sur l’affaire Navalny et ont déclaré attendre une réponse dans les 10 jours.Selon lui, la Convention prévoit d'autres mécanismes par lesquels il est possible d’obtenir des réponses des partenaires de l'OIAC. De plus, le représentant permanent russe à l'OIAC a ajouté à Sputnik que la situation politisée actuelle au sein de l’Organisation ne satisfaisait pas tout le monde.L’affaire NavalnyPour rappel, le 20 août 2020, l’avion de ligne qui transportait le créateur du Fonds russe de lutte contre la corruption (FBK), Alexeï Navalny, de Tomsk à Moscou a dû se poser en urgence à Omsk après que l’opposant a fait un malaise.Alexeï Navalny a été hospitalisé en soins intensifs à l’hôpital N°1 d’Omsk où les médecins n’ont pas trouvé de traces de toxines dans le sang ni dans l’urine de leur patient, mais ont constaté un trouble métabolique qui a provoqué une forte baisse de sa glycémie. Deux jours plus tard, ils ont autorisé son transfert en Allemagne. Après l’arrivée d’Alexeï Navalny à l’hôpital universitaire de la Charité de Berlin, le gouvernement allemand a affirmé que le Russe avait été empoisonné par un agent toxique du groupe Novitchok. Selon Berlin, des laboratoires suédois et français ont confirmé la conclusion des experts allemands.Le Kremlin a noté pour sa part que les autorités allemandes ne l'avaient pas informé de leurs conclusions, tandis que le ministère russe des Affaires étrangères a souligné que la Russie attendait une réponse de la part de l'Allemagne à sa requête officielle de clarifier la situation: en un mois, Moscou a envoyé trois demandes d'assistance juridique concernant l’affaire Navalny qui n’ont reçu aucune réponse. Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe a qualifié cette affaire de provocation. Qui plus est, l’UE a adopté des sanctions contre la Russie en lien avec la situation relative à Alexeï Navalny.

