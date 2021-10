https://fr.sputniknews.com/20211008/la-sierra-leone-abolit-la-peine-de-mort-1052059787.html

La Sierra Leone abolit la peine de mort

La Sierra Leone abolit la peine de mort

Le Président sierra-léonais Julius Maada Bio a promulgué l'abolition de la peine de mort dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. 08.10.2021

La Sierra Leone est devenue ce vendredi 8 octobre le dernier pays africain en date à abolir la peine capitale, le Président du pays, Julius Maada Bio, a fait une déclaration en ce sens lors de la cérémonie de promulgation de la loi appropriée dans la capitale Freetown.Cette promulgation fait suite au vote, le 23 juillet par l'Assemblée nationale, de la loi d'abolition, remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans.Cette ancienne colonie britannique d'Afrique de l'Ouest était critiquée par les défenseurs des droits humains pour n'avoir pas aboli officiellement la peine de mort, bien que les dernières exécutions y remontent à plus de 20 ans et que les condamnations soient généralement commuées en réclusion à perpétuité. La Constitution sierra-léonaise de 1991 prévoyait la peine capitale pour le vol aggravé, le meurtre, la trahison et la mutinerie.Plus de 30 pays d’Afrique maintiennent toujours la peine de mort dans leur législation, sans toutefois l'appliquer depuis des années.Depuis le début de l'année 2021, deux autres États ont aussi mis fin à l'application de la peine capitale: le Kazakhstan et le Malawi. Au total, une cinquantaine de pays continuent d'appliquer la peine de mort, alors que 146 autres pays l'ont abolie ou ont cessé de l'appliquer de facto, selon Amnesty International.

Jacquoulcroquant quand on connaît la Sierra Leone c´est plus facile de disparaître sans jugement ...

sierra leone

