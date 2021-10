https://fr.sputniknews.com/20211008/laeroport-de-la-palma-a-larret-en-raison-de-laccumulation-de-cendres-1052053266.html

L'aéroport de La Palma à l'arrêt en raison de l'accumulation de cendres

L'aéroport de La Palma à l'arrêt en raison de l'accumulation de cendres

L'aéroport de l’île de La Palma, aux Canaries, reste à l’arrêt en raison de l'accumulation de cendres, provoquée par l'éruption du volcan Cumbre Vieja qui dure... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T14:57+0200

2021-10-08T14:57+0200

2021-10-08T15:00+0200

international

espagne

volcan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1d/1044851706_0:195:1920:1275_1920x0_80_0_0_bb1469f3efbb6525d1fd71f27853f374.jpg

Les travaux de nettoyage se poursuivent pour reprendre les activités de l’aéroport dans les plus brefs délais, indique, vendredi, le gestionnaire espagnol des aéroports ENAIRE.Cette décision fait suite aux instructions d'ENAIRE, qui est le gestionnaire de l'espace aérien. La priorité est la sécurité, souligne ENAIRE.L'éruption du Cumbre Vieja, qui n’a pas fait de morts ni de blessés, a entraîné l'évacuation de plus de 6.000 personnes et provoqué d'énormes dégâts sur cette petite île de 85.000 habitants.Plus de 1.000 bâtiments ont été détruits par la lave qui recouvre 422 hectares de l'île et a même créé une avancée sur la mer de quelque 39 hectares en se solidifiant au contact de l'eau, selon les dernières données fournies par l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan).

espagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

espagne, volcan