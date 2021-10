https://fr.sputniknews.com/20211008/lafrique-du-sud-lance-le-certificat-de-vaccination-numerique-1052054636.html

L'Afrique du Sud lance le certificat de vaccination numérique

L'Afrique du Sud lance le certificat de vaccination numérique

L'Afrique du Sud a officiellement lancé, vendredi, le certificat de vaccination numérique contre la pandémie de Covid-19. 08.10.2021

Lors d’une conférence de presse, le ministre de la Santé, Joe Phaahla, a révélé que le certificat vaccinal numérique a été développé en partenariat avec la Direction de la santé et le Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR).Notant que divers spécialistes de la cybersécurité sont impliqués dans la maintenance du système, il a expliqué que le système crée une copie numérique de la preuve de vaccination et permet aux utilisateurs d'accéder à un code QR indiquant leur statut de vaccination."Les Sud-Africains entièrement vaccinés peuvent accéder à leur certificat via un appareil mobile ou téléchargé au format PDF. Il est lié au code de vaccination délivré par le système électronique de données de vaccination (EVDS)", a-t-il déclaré.Le certificat de vaccination peut être utilisé pour faciliter les déplacements, l'accès aux établissements et aux rassemblements et à d'autres formes d'activité nécessitant une preuve du statut vaccinal, a-t-il été souligné.Le ministre a, par ailleurs, indiqué que le pays était sur le point d'atteindre l'objectif de vacciner 70% des personnes d'ici la fin de l'année. "Il est maintenant important de rester concentré sur le contrôle de la pandémie, d'augmenter la vaccination et de renforcer la surveillance génomique dans le pays", a-t-il déclaré.Il a, à cet égard, souligné qu'au total, 19 millions de doses ont été administrées et 13 millions de personnes ont reçu les injections. Cela représente 33,4% de la population adulte, a révélé Phaahla, précisant que le taux de mortalité avait chuté de 51%, le taux d'infection de 33% et celui de positivité était passé de 5% à 3%.Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré plus de 2,8 millions de cas positifs de coronavirus, dont près de 90.000 décès.Pour atteindre l'immunité collective dans ce pays d'Afrique australe, qui compte 59 millions d'habitants, plus de 40 millions de personnes doivent être complètement vaccinées.

