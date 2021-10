https://fr.sputniknews.com/20211008/larmee-syrienne-serait-en-train-de-repousser-une-attaque-aerienne-a-homs-1052063423.html

L'armée syrienne aurait abattu plusieurs missiles près de Homs

L'armée syrienne aurait abattu plusieurs missiles près de Homs

L'armée gouvernementale syrienne a repoussé une attaque de missiles dans une banlieue de Homs, relate Sana. Selon la télévision syrienne, l'attaque viendrait... 08.10.2021, Sputnik France

Les systèmes de défense antiaérienne repoussent une attaque de cibles hostiles dans le ciel de la ville de Homs, à 165 km de Damas, a annoncé ce vendredi 8 octobre Sana.La télévision d'État syrienne précise, pour sa part, que l'attaque vient d'Israël.Selon Sana, l'aviation israélienne a mené des frappes depuis l'espace aérien du Liban, en prenant pour cible l'aérodrome militaire T-4 qui se trouve dans l'est du gouvernorat de Homs.Les frappes ont fait six blessés parmi les soldats et ont causé un préjudice matériel, ajoute Sana.Missions aériennes israéliennes en SyrieLe 20 août, la chaîne Ekhbarya TV et l'agence Sana avaient annoncé que plusieurs missiles tirés du sud-est de Beyrouth avaient visé "certains points en périphérie de Damas et en périphérie de Homs". L'armée israélienne n'avait pas commenté ces informations.Quelques jours plus tôt, Tsahal avait annoncé avoir perdu un drone Skylark alors qu’il effectuait une "opération de routine" en Syrie.

