L'Australie espère un accord de libre-échange avec l'UE fin 2022

Le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, a dit espérer conclure un accord de libre-échange avec l'UE d'ici la fin 2022, en dépit de la colère suscitée en... 08.10.2021, Sputnik France

L'Australie compte signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne d'ici la fin 2022, a déclaré ce vendredi 8 octobre le ministre australien du Commerce, Dan Tehan.Bruxelles a reporté d'un mois le prochain cycle de négociations commerciales UE-Australie qui devait reprendre le 12 octobre, par solidarité avec Paris. Lors d'une réunion en Italie dans le cadre du G20, M.Tehan a dit à Reuters que ce report ne l'inquiétait pas et que la conclusion d'un accord était dans l'intérêt des deux parties.La crise des sous-marins ne devrait pas poser problèmeLe ministre australien du Commerce a minimisé les dommages causés par la décision de Canberra d'annuler un contrat de sous-marins avec la France sur les relations entre l'Australie et l'UE, et assuré avoir eu de "très bonnes discussions" avec sept ministres européens lors d'une réunion de l'OCDE cette semaine à Paris.Concernant les relations avec la France, Dan Tehan a déclaré que le plus important était de dialoguer "afin que l'Australie puisse pleinement expliquer sa décision qui est dans l'intérêt national".Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé le 6 octobre que l'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, rappelé à Paris en septembre en raison de l'annulation du contrat, rentrerait à Canberra, sans donner de date précise.

