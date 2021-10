https://fr.sputniknews.com/20211008/leconomie-belge-devrait-retrouver-son-niveau-davant-pandemie-fin-2021-1052055347.html

L'économie belge devrait retrouver son niveau d'avant-pandémie fin 2021

L'économie belge devrait retrouver son niveau d'avant-pandémie fin 2021

L'économie belge devrait retrouver fin 2021 son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, selon les prévisions trimestrielles de l'Institut de recherches... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T16:13+0200

2021-10-08T16:13+0200

2021-10-08T16:13+0200

international

economie

belgique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1044606193_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_5dd35ffee9f854329cd2a15b7b6ad606.jpg

Le PIB belge devrait ainsi enregistrer une croissance de 5,7% en 2021, relève l'Ires, expliquant que "l'expansion devrait se poursuivre, la confiance des ménages et entreprises demeure solide et l'environnement économique extérieur apparaît toujours bien orienté".Cette dynamique se traduirait par 72.000 nouveaux emplois en 2021 et 27.000 en 2022. Dans le même temps, le nombre de demandeurs d'emploi reculerait de 49.000 puis de 9.500 unités.De son côté, l'inflation atteindrait 2% en 2021 et 2,5% en 2022, tandis que le déficit budgétaire des administrations publiques serait de 6,4% puis 3,6%.Cependant, la croissance de l'économie belge devrait baisser en intensité en 2022, en raison d'un moindre impact de la demande refoulée au plus fort de la crise sanitaire et des difficultés des entreprises pour accroître leur production, prévoit l'Ires.La croissance attendue en 2022 demeure assez incertaine, selon l'Institut, qui évoque trois menaces principales: le variant Delta du coronavirus, le regain d'inflation dans de nombreux pays et les importantes perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

belgique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

economie, belgique