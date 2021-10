https://fr.sputniknews.com/20211008/macron-annonce-la-creation-dun-fonds-pour-la-democratie-en-afrique-1052061995.html

Macron annonce la création d'un fonds pour la démocratie en Afrique

Macron annonce la création d'un fonds pour la démocratie en Afrique

Le Président Emmanuel Macron a annoncé la création d'un Fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique et promis que la France n'avait pas l'intention de... 08.10.2021, Sputnik France

La France crée un Fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique, avec une "gouvernance indépendante", a annoncé ce vendredi 8 octobre Emmanuel Macron lors du sommet Afrique-France à Montpellier.Ce fonds, doté de 30 millions d'euros sur trois ans, doit aider les "acteurs du changement" notamment sur les questions de gouvernance et de démocratie, comme l'a recommandé le rapport élaboré par l'intellectuel camerounais Achille Mbembe, chargé de préparer le sommet .Autre geste, la mise à l'étude d'une maison des mondes africains et des diasporas, future institution dédiée à l'Afrique, une des autres propositions du rapport Mbembe. Une mission d'étude devra rendre ses propositions dans les six mois.Un fonds d'amorçage doté de 10 millions sera également créé pour aider des entreprises africaines innovantes du secteur du numérique, dans le cadre de l'initiative Digital Africa de soutien aux start-up africaines.La France va aussi mettre en place un fonds pour aider les musées africains à accueillir des œuvres internationales et un programme de soutien aux académies sportives africaines.Présence militaire au MaliCommentant la situation au Mali, M.Macron a expliqué que la France n'avait pas l'intention d'y rester "dans la durée".Le chef de l'État a ajouté que le départ des soldats français supposait "un retour d'un État fort et des projets d'investissement, pour que les jeunes ne se tournent pas, dès que les groupes terroristes reviennent, vers le pire".Emmanuel Macron, hôte du sommet et seul chef d'État présent - les chefs d'État africains n'ont finalement pas été conviés - a par ailleurs annoncé la restitution fin octobre au Bénin de 26 œuvres pillées au palais d'Abomey, ainsi que d’œuvres qui seront remises à la Côte d'Ivoire, dont, selon des sources diplomatiques, le Djidji Ayokwe, célèbre tambour parleur Ebrié actuellement au musée du Quai Branly et réclamé de longue date par Abidjan.

full-up oui vous avez raison , il est comme d'hab , lamentable . 2

Tolosan Macron égal à lui-même : du vent, du vent, de la com, de la com, du blabla, du blabla… du pipeau ! 1

